Tal día como HOY, 9 de agosto

Tal día como hoy cumpleaños

Nuria Cabanillas, gimnasta, campeona olímpica, 9 de agosto de 1980

Beatriz Ayuso, actriz, 9 de agosto de 1984

Tulio Salguero, novillero con picadores, 9 de agosto de 1991

Fue portada:

Hace 25 años.

Hace 50 años.

Hace 75 años.

Las efemérides del día:

1803.- El ingeniero estadounidense Robert Fulton consigue hacer navegar un barco por el Sena con un motor movido por vapor.

1830.- Luis Felipe de Orleans es aclamado Rey de los franceses.

1849.- Venecia se rinde, vencida por el hambre y el cólera, con lo que termina la primera guerra que Italia sostuvo por su independencia.

1861.- Se inaugura el trayecto Madrid-El Escorial, primero de la línea ferroviaria Madrid-Irún.

1904.- El Congreso Internacional de Mineros, reunido en París, exige jornada de ocho horas y el establecimiento de un salario mínimo.

1928.- Buzos italianos rescatan del fondo del Mediterráneo la caja fuerte del buque belga «Elizabethville», que contenía una partida de diamantes valorada en 40.000 libras esterlinas. El barco había sido hundido por la Marina alemana durante la I Guerra Mundial.

1934.- Heinrich Himmler, jefe de las SS y de la Gestapo bávara, asume el mando de los campos de concentración.

1942.- Mahatma Gandhi es arrestado junto con otros dirigentes del Congreso Nacional Indio.

1945.- EEUU lanza su segunda bomba atómica contra la ciudad japonesa de Nagasaki.

1965.- Singapur se separa de Malasia.

1969.- Asesinato en Los Angeles de la actriz Sharon Tate, embarazada de ocho meses, y de cuatro personas más, por parte de la secta de Charles Mason.

1990.- El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la resolución que declara «ilegal, nula y sin efecto» la anexión de Kuwait por Irak.

1992.- Finalizan en Barcelona los XXV Juegos Olímpicos, en los que España logró 22 Medallas.

1995.- La Policía detiene en Palma de Mallorca a tres presuntos miembros de ETA que planeaban atentar contra el Rey.

2005.- El «Discovery» aterriza con éxito en California.

2006.- Entra en vigor el Estatuto Catalán.

2011.-Tres jóvenes rumanos fallecen y una joven de 16 resulta herida muy grave al romperse una atracción de feria en Villacañas (Toledo) y desplomarse el asiento en el que viajaban.

El 9 de agosto nacieron:

1776.- Amadeo Avogadro, físico-químico italiano.

1863.- Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, varias veces presidente del Consejo de Ministros español.

1880.- Ramón Pérez de Ayala, escritor y académico español.

1928.- Alberto Schommer, fotógrafo español.

1938.- Carmen Bustamante Serrano, cantante española de ópera.

1939.- Romano Prodi, político italiano.

1943.- Lorenzo Sanz, empresario español, expresidente del Real Madrid.

1945.- Ken Norton, boxeador estadounidense.

1957.- Melanie Griffith, actriz estadounidense.

1963.- Whitney Houston, cantante estadounidense.

El 9 de agosto murieron:

1962.- Herman Hesse, escritor alemán, Nobel de Literatura-1946.

1969.- Sharon Tate, actriz estadounidense.

1975.- Dimitri Shostakovich, compositor ruso.

1991.- James Benson Irwing, astronauta estadounidense.

1996.- Sir Frank Wittle, inventor británico.

2008.- Mahmud Darwish, poeta palestino.

2013.- Eddie «la bala» Pérez, saxofonista puertorriqueño.

