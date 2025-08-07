HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cumpleaños de HOY

Tal día como HOY, 8 de agosto

R. H.

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:20

Tal día como hoy cumpleaños

Álvaro Valverde, escritor, 8 de agosto de 1959

Alberto González Rodríguez, cronista oficial de Badajoz, 8 de agosto de 1941

Fue portada:

Hace 25 años.

Hace 50 años.

Hace 75 años.

Las efemérides del día:

1002.- Batalla de Calatañazor (Soria): las huestes de Bermudo II de Asturias y León y del Conde García de Castilla vencen a las tropas de Almanzor.

1588.- Culmina el desastre de la 'Armada Invencible' enviada por Felipe II contra Inglaterra y derrotada por la tempestad.

1779.- Una erupción del Vesubio destruye la ciudad italiana de Ottajano.

1788.- Capitulación de Luis XVI de Francia y convocatoria de los Estados Generales.

1897.- Asesinato del primer ministro español Antonio Cánovas del Castillo por un anarquista, en el balneario de Santa Agueda (Guipúzcoa).

1908.- Los aviadores y hermanos Wright (EEUU) surcan por primera vez el espacio aéreo europeo en el hipódromo de Hunaudieres (Francia).

1912.- Explosión de grisú en una mina de carbón de Bochun (Alemania): 320 muertos.

1919.- El Tratado de Rawalpindi pone fin a la tercera guerra de Afganistán.

1925.- Celebración en Washington del primer congreso nacional del Ku Klux Klan.

1927.- Inauguración del puente de la Paz sobre el río Niágara entre las ciudades de Búffalo (EEUU) y Fort Erie (Canadá).

1940.- El Gobierno británico firma un tratado de cooperación con el movimiento de la Francia Libre del general De Gaulle.

1945.- II Guerra Mundial: La URSS declara la guerra a Japón.

1948.- Primera retransmisión televisiva fallida de una corrida de toros, desde la plaza de Vista Alegre al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1958.- El pintor catalán Salvador Dalí y su musa Gala (Elena Diakonova) contraen matrimonio.

1963.- Robo del Siglo: Un grupo organizado asalta el tren de Glasgow-Londres y se apodera de 2.631 millones de libras esterlinas.

1974.- Dimisión del presidente de EEUU Richard Nixon por el 'escándalo Watergate'.

1988.- La ONU anuncia un alto el fuego entre Irán e Irak tras ocho años de guerra.

1990.- Irak proclama la unión 'total e irreversible' con Kuwait como 19 provincia, tras invadir el emirato.

1992.- El atleta español Fermín Cacho gana el oro olímpico de los 1.500 en Barcelona.

2012.- El Consejo Nacional transitorio de Libia devuelve oficialmente el poder al Congreso del Pueblo.

2016.- EEUU publica más de mil documentos inéditos sobre la «guerra sucia» durante la dictadura en Argentina.

El 8 de agosto nacieron:

1883.- Emiliano Zapata, revolucionario mexicano.

1901.- Pedro Escartín, periodista deportivo español.

1919.- Dino de Laurentis, productor de cine italiano.

1923.- Esther Williams, actriz y nadadora estadounidense.

1929.- José Luis Borau, cineasta español.

1937.- Jorge Cafrune, cantante argentino.

.-Dustin Hoffman, actor estadounidense.

1954.- Nigel Mansell, piloto británico de Fórmula 1.

1981.- Roger Federer, tenista suizo.

El 8 de agosto murieron:

1588.- Alonso Sánchez Coello, pintor español.

1989.- Antonio Garisa, actor español.

1997.- Paul Rudolph, arquitecto estadounidense.

1999.- Manuel Villaba Perera, poeta español.

2003.- Antonis Samarakis, escritor y pacifista griego.

2005.- Esperanza de Borbón-Dos Sicilias, tía del rey Don Juan Carlos.

2006.- Gustavo Arcos, disidente cubano.

2009.- Dani Jarque, jugador de fútbol.

2010.- Patricia Neal, actriz estadounidense.

.-Juan Marichal, historiador y ensayista.

2012.- Sancho Gracia, actor español.

