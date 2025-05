¿Te pueden multar por llevar la compra en los asientos del coche?

redacción Martes, 7 de junio 2022, 14:40 Comenta Compartir

Llevar la compra en el asiento trasero del coche o en el del copiloto te puede salir muy caro. En muchas ocasiones salimos rápido del supermercado y por no pararnos a abrir el maletero y organizar la compra, nos sentamos y lanzamos las bolsas a la parte trasera del vehículo, pues cuidado si eres de esos. ¿Qué mal puede haber en llevar una simple barra de pan en el asiento? Pues mucho, esa simple barra de pan, en caso de un frenazo brusco, puede salir proyectada y ser peligroso.

El artículo del Reglamento General de Circulación (RGC) dice que la carga transportada en un vehículo no debe «arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa». También especifíca que la carga no puede «comprometer la estabilidad del vehículo» y que en caso de que se incumplan cualquiera de estos preceptos puede suponer una multa de 200 euros. El riesgo, además de convertir esa simple barra de pan o cartón de leche en un peligroso proyectil, puede estar incluso dentro del vehículo. ¿Y si algo de dentro de las bolsas cae hasta debajo del conductor e impide la correcta movilidad para frenar? El peligro, sin duda, es evidente.

Otro escenario que contempla la ley de circulación es que no se puede limitar la movilidad o dificultar la visión del conductor. Es decir, no solo con esas bolsas de la compra que pueden entorpecer la circulación... ¿Recuerdas esos viajes largos en los que no nos cabe todo el equipaje y optamos por llenar la parte trasera de maletas, chaquetas, portatrajes...? Pues también conlleva una multa de 200 euros. Así lo dice el reglamento: «El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos».

Lo mejor, tener paciencia y colocar la compra, por pequeña que sea, en el maletero del coche, así evitaremos riesgos de todo tipo y solo nos robará un par de minutos de nuestro tiempo.