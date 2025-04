La DGT avisa: deberás llevar este dispositivo en el coche de forma obligatoria Este cambio afectará a millones de conductores en España y se enfrentarán a multas de hasta 80 euros si no se cumple

A partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) implementará un cambio significativo en la normativa de seguridad vial. Comenzará a ser obligatoria la luz de emergencia V-16 para señalizar averías. Ésta deberá sustituir a todos los triángulos de emergencia que se ponían en el suelo y desde hace meses ya se pueden encontrar en los comercios,. Pero ojo: hay que tener cuidado y adquirir dispositivos homologados. Aquellos que no cumplan con esta normativa podrán enfrentarse a una multa de 80 euros.

Este dispositivo luminoso se aprobó en el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, y no es solo una luz de advertencia. Este dispositivo de preseñalización de accidentes incorpora tecnología avanzada, incluyendo conectividad con la plataforma DGT 3.0, lo que permite que el vehículo inmovilizado transmita su ubicación en tiempo real.

El dispositivo V16 deberá comunicar su activación o desactivación y su posicionamiento a las autoridades de tráfico, para así tener estas conocimiento de dónde se ha producido la inmovilización.

Qué pasa con los triángulos

Las luces V-16 se pueden usar ya como complemento a los triángulos de señalización, o en vez de ellos: los triángulos dejaron de ser obligatorios el 1 de julio de 2021.

OCU explica cómo funciona este dispositivo

- El dispositivo luminoso se coloca imantada sobre la superficie exterior del vehículo, preferentemente en el techo.

- La batería de la luz de emergenica debe tener una autonomía de al menos media hora. Además, la batería debe garantizar una duración de 18 meses.

- Este sistema de aviso entraña menos peligro para quien lo coloca.

Además, también se puede ver mejor en la distancia al ser luminoso y no solo reflectante.

Es importante que el dispositivo funcione correctamente en condiciones climáticas extremas, con temperaturas que oscilen entre los -10ºC y los 50ºC.

Dispositivos homologados

La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que estos dispositivos «tendrán que cumplir unos requisitos de homologación y deberán poder conectarse con las autoridades de tráfico cuando estén activados, así como geolocalizar el vehículo».

Están a la venta dispositivos que no tienen las funciones de geolocalización y conexión con las autoridades de tráfico para indicar la posición del vehículo averiado, es decir, simplemente son una luz. Estos modelos son baratos (cuestan a partir de 10 euros), pero no serán legales en 2026, por lo que no son recomendables. Desde OCU, aconsejan a los consumidores que, si van a comprar estos dispositivos, adquieran los dispositivos homologados que son algo más caros: cuestan a partir de 40 euros.