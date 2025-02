¿Puedo aparcar o parar sobre un carril bici? La DGT responde

redacción Lunes, 26 de septiembre 2022, 17:31 Comenta Compartir

Aunque es una medida bastante evidente, todavía hay conductores que desconocen las normas y se preguntan si se puede parar o estacionar en un carril habilitado para bicicletas. La respuesta es no. La ley lo remarca porque es una práctica habitual por parte de conductores de diferentes vehículos a motor: no está permitido parar o estacionar en carriles bici o en vías ciclistas. «Igual que la acera es para el peatón, el carril bici es para el ciclista. No lo uses para correr, pasear, parar o estacionar. Recuerda que desde el 21 de marzo, cuando entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Vial, parar o estacionar en un carril bici se sanciona con 200 euros», advierte la Dirección General de Tráfico en sus redes sociales.

Así, con la nueva normativa, cualquier vehículo que haga una parada o estacionamiento en este tipo de vía podrá ser sancionado con una multa económica de 200 euros. Con ello se pretende despejar y acondicionar los carriles bici, para que sus usuarios no encuentren obstáculos ni riesgos para su seguridad.

En la nueva Ley de Seguridad Vial (21/03/2022), establecen tres claros conceptos respecto a la conducción cuando hay ciclistas:

Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar 1,5 m de distancia aumenta la multa de 4 a 6 puntos.

En vías con 2 carriles por cada sentido, es obligatorio cambiar de carril para adelantarles.

Parar o estacionar en carril bici 200€.