La DGT anuncia cambios importantes en el uso del cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un importante cambio en el Reglamento General de Circulación que afecta directamente al uso del cinturón de seguridad.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad también dentro de ciudad para los taxistas, repartidores y profesores de autoescuela, una exigencia que hasta ahora no se aplicaba a estos colectivos.

Así lo advierte la Unión de Consumidores de Extremadura, destacando que solo se mantendrán las excepciones para los vehículos de urgencia, los pasajeros de ambulancias asistenciales y los menores de 1,35 metros que viajen en taxi por ciudad, siempre que lo hagan en los asientos traseros.

Otros cambios: motocicletas, patinetes y distancia de seguridad

El documento también introduce nuevas obligaciones para los riders y repartidores que se desplacen en bicicleta, motocicleta o patinete. Todos ellos deberán llevar chaleco reflectante de alta visibilidad no solo en carretera, sino también en travesías y vías urbanas.

En lo que respecta a motociclistas y ciclistas, la DGT mantiene la obligación de usar casco, pero introduce cambios en los elementos de protección: deberán llevar guantes homologados y calzado cerrado.

Además, el borrador refuerza las normas sobre distancia y velocidad en adelantamientos. Por ejemplo, cuando un vehículo esté inmovilizado en la vía (por avería, siniestro o labores de mantenimiento o auxilio) y ocupe parte del carril de circulación, el conductor que lo adelante deberá mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros y reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía.

Con esta nuevas normas, la DGT refuerza su compromiso por la seguridad en carreteras.