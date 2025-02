Cómo mantener la ropa blanca

Irene Toribio Viernes, 14 de abril 2023, 12:44 Comenta Compartir

No hay peor drama de moda que ir a coger nuestra camisa blanca favorita del armario y ver que se ha vuelto amarilla. Bueno, quizá estamos exagerando un poco, pero ¡resulta tedioso! Mantener la ropa blanca con su color original sin que se apague o se vuelva amarillenta parece complicado, pero si sigues estos trucos y, sobre todo, los cumples manteniendo la paciencia, te aseguramos que tu ropa será blanca durante mucho más tiempo. El primer error que casi todos cometemos es utilizar el mismo detergente para todas las coladas... ¡Así es imposible! Así que ten claro que para lucir un blanco nuclear en tu ropa, has de tener un detergente adecuado para ello. Veamos paso a paso cómo hacerlo.

Lo primero es separar la colada de color de la ropa blanca. Meter en la lavadora únicamente prendas blancas es fundamental para conseguir el resultado deseado. Si mezclamos la ropa no solo corremos el riesgo de desteñir las prendas blancas, si no que, aunque a simple vista sigan blancas, podrán haber adquirido un color más amarillento, un blanco roto... Desde luego, no un blanco nuclear.

Además, es fundamental utilizar detergentes adecuados, así que ten a mano 2 tipos de detergentes: El de la colada de color y el de la colada blanca. Aquí es donde la Organización de Consumidores y Usuarios ha querido destacar los tres mejores detergentes para ropa blanca: «Un buen detergente para ropa blanca debe evitar el oscurecimiento de las prendas y conseguir la blancura deseada. Las prendas pueden oscurecerse si el detergente no es capaz de evitar que la ropa reabsorba la suciedad del agua de lavado, pero según nuestro análisis, no es un problema habitual».

Esselt Eco recarga detergente universal de Aldi

Detergente en gel.

Envase de 30 lavados.

Precio: 3,29 euros (0,11 euros por lavado).

Esselt Eco recarga detergente universal - Aldi

Ventajas:

Muy eficaz contra las manchas. El mejor para quitar manchas de vino y café.

Excepcional en blancura.

Envase con formato eco recarga de bajo impacto ambiental.

Es económico, su precio por lavado es bajo.

Inconvenientes:

No es recomendable para ropa de color.

Formil Ropa blanca superconcentrado de Lidl

Detergente en gel.

Envase de 28 lavados (29 si se usa la dosis recomendada para suciedad media).

Precio: 3,49 euros (0,12 euros por lavado).

Formil Ropa blanca superconcentrado - Lidl

Ventajas:

Muy eficaz contra las manchas, especialmente las de grasa.

Excepcional en blancura.

Es económico y su relación calidad-precio es buena.

Inconvenientes:

Envase con alto impacto ambiental, no emplea plástico reciclado.

Carrefour Expert Optimal clean frescor Alpino

Detergente en polvo.

Envase de 70 lavados.

Precio: 9,25-9,95 euros (0,14 euros por lavado).

Expert Optimal clean frescor Alpino

Ventajas:

Elimina con eficacia la mayoría de las manchas.

Blancura excepcional sin dañar el color de la prenda.

El impacto ambiental de su composición es bajo.

Inconvenientes:

Se le resisten las manchas de chocolate.

Según la OCU estos son los tres mejores detergentes para la ropa blanca, eso sí, recuerda que si hay manchas en la ropa, es mejor pretratarlas para quitarlas cuanto antes.

Existen otros remedios caseros para mantener la ropa blanca, como utilizar bicarbonato de sodio añadiendo media taza de polvo cuando vayas a lavar tus prendas blancas en el momento del prelavado después del detergente.

Otro detalle que puede dejar tu ropa más blanca, por ejemplo, es usar agua fría en lugar de agua caliente en el pre-lavado, y así los colores se mantendrán vivos y el color blanco intenso y brillante.

Por último, guarda bien tu ropa manteniendola aireada para que no coja humedad. Si quieres mantener siempre un buen olor en tu armario, también puedes seguir estos consejos.