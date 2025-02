Detenidos ocho presuntos pedófilos por distribuir vídeos sexuales de niños

R. C. Madrid Lunes, 29 de noviembre 2021, 12:42 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido ocho personas por presunta distribución y posesión de material sexual infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea. Las detenciones se llevaron a cabo en las provincias de Almería, Barcelona, Córdoba, Gerona, Madrid, Sevilla y Toledo.

Fuentes de la Dirección General de la Policía explicaron que la investigación comenzó tras recibir, através de Europol, información relativa a varia pesquisas realizadas por el Centro Nacional de Coordinación de Explotación Infantil de la Real Policía Montada de Canadá. La denuncia de la compañía propietaria de una red social ante las fuerzas de seguridad del país norteamericano había alertado que varios usuarios de su aplicación habían distribuido material audiovisual de explotación sexual infantil desde sus cuentas. Por ello, la misma compañía procedió a bloquear las direcciones de los sospechosos.

De esta manera, los agentes de la Policía Nacional identificación a ocho usuarios ubicados en España que presuntamente compartían material de contenido sexual infantil en la red social denunciante. Uno de los arrestados es entrenador de un equipo de baloncesto de menores.

En su domicilio de este investigado se encontraron más de 39 gigabytes de material de sexual infantil en diversos dispositivos informáticos, aunque en el análisis in situ del material no se encontraron evidencias de producción propia de contenidos de abuso sexual infantil. Sin embargo, según destacó la Policía Nacional, no había archivos de los menores con los que el investigado estaba en contacto.

Durante la operación, los agentes intervinieron trece teléfonos móviles, dos tabletas, tres discos duros, una memoria USB, un ordenador portátil y un ordenador de sobremesa.