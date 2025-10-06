Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo El presunto agresor de Lleida tiene 40 años y la víctima, 20

Cristian Reino Lunes, 6 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

Un hombre de 40 años fue detenido este domingo como presunto autor de la violación de su propia hija, una mujer de 20 años. El ... arrestado perpetró la supuesta agresión sexual en plena calle, en el centro de Lleida, y en presencia de su otro hijo, un niño de 8 años. El brutal suceso ocurrió sobre las 3 de la mañana del sábado al domingo. Una patrulla, en plena madrugada, se detuvo tras ver que dos personas mantenían sexo en medio de la calle. Fue al identificarlos, cuando los agentes de la Policía municipal comprobaron que eran padre e hija.

Según el diario Segre, la víctima advirtió a los policías de que le había forzado. El hombre fue detenido, acusado de un delito de agresión sexual. La chica fue conducida al hospital, donde se le practicó un examen médico. Al menor lo llevaron con la madre. Tras su detención y tomarle declaración, la Guardia Urbana puso el caso en manos de los Mossos, que se han hecho cargo de la investigación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión