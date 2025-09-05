HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mossos d'Esquadra Efe

Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado

El agresor sexual está acusado de dos violaciones, cometidas en Gavà (Barcelona): actuaba con sombrero, peluca, gafas y bigote postizo

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:36

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre, que está acusado de haber cometido dos agresiones sexuales en Gavà (Barcelona), entre el pasado mes ... de octubre y enero de este año. El presunto violador fue arrestado en Castelldefels (Barcelona), muy cerca de Gavà. Ayer pasó a disposición judicial. Tras prestar declaración, fue enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza. Está acusado de dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, de tenencia de armas y de robo.

