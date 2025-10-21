HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid

El personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo con signos de violencia y varias heridas de arma blanca

EP

Martes, 21 de octubre 2025, 08:32

Comenta

Una mujer de 21 años ha sido asesinada durante la tarde de este lunes tras recibir varias puñaladas con un arma blanca y el presunto autor de la muerte de la joven ha sido detenido de madrugada por la Policía Nacional en un piso de Torrejón de Ardoz, según han informado el 112 Comunidad de Madrid y fuentes policiales.

Alrededor de las 15.00 horas de este lunes, los servicios de emergencia del 112 recibieron una llamada avisando de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la calle de Astillero 3, en el distrito madrileño de Villaverde.

Al lugar se desplazaron tanto agentes de la Policía Científica, el grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, así como una UVI móvil del Summa 112, cuyo personal sanitario encontró dentro del domicilio el cuerpo ya sin vida de la mujer de 21 años, que presentaba signos de violencia y varias heridas de arma blanca, pudiendo solo confirmar el óbito y poniendo el cuerpo a disposición judicial.

La Policía Nacional abrió inmediatamente una investigación para esclarecer lo ocurrido y las gestiones policiales permitieron identificar y localizar un poco más tarde al presunto autor de la muerte en un piso de la localidad de Torrejón de Ardoz.

Finalmente esta madrugada, junto a dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se ha procedido a la detención de esta persona, según han informado fuentes policiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  3. 3 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  4. 4

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  5. 5 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  6. 6

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  7. 7 El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres
  10. 10

    El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid

Detenido en Torrejón de Ardoz el presunto autor del apuñalamiento mortal de una mujer en Madrid