Detenido en Toledo el vigilante de una finca por matar a tiros a un águila imperial ibérica

El arrestado podría ser condenado a dos años de cárcel por matar al ejemplar de una especie en peligro de extinción

Toledo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:30

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) han detenido en Toledo al vigilante de una finca por haber abatido a tiros un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las especies más amenazadas de la península.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero tras el hallazgo del cadáver de un águila en una finca de la comarca de La Mancha toledana que forma parte de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha por tratarse de un área de especial relevancia ecológica para la dispersión de fauna. Esta red incluye Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) integrados en la Red Natura 200, cuya catalogación implica medidas especiales de conservación y recuperación de especies en peligro de extinción.

Tras varios meses de investigación, los agentes del SEPRONA lograron averiguar que el autor de los disparos había sido un guarda rural que realizaba labores de vigilancia en un coto de caza.

El detenido se enfrenta ahora a una pena de prisión de hasta dos años, así como a la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, para cazar o pescar, y a la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un periodo de hasta cuatro años.

El águila imperial ibérica está incluida tanto en el Catálogo Español como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla- La Mancha, considerada como especie «en peligro de extinción» debido a su escasa población y al alto riesgo de su desaparición a corto o medio plazo.

