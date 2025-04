Detenido un médico de la Consejería de Interior por abusar de tres policías

Cristian Reino Barcelona Lunes, 23 de mayo 2022, 15:35 | Actualizado 16:49h. Comenta Compartir

La Policía catalana ha detenido a un médico que trabajaba en la Consejería catalana de Interior por haber abusado sexualmente de tres agentes de los Mossos en 2019. El arresto se produjo el pasado viernes. El facultativo, que trabajaba en el área de salud laboral del Departamento de Interior, pasó el domingo a disposición judicial y el juez decretó su puesta en libertad con cargos.

Los hechos se remontan a 2019 pero hasta febrero de 2020 no constan denuncias. Una agente presentó una primera denuncia por presuntos abusos sexuales contra el galeno durante una exploración médica en septiembre de 2019. Interior le abrió un expediente disciplinario, le prohibió hacer exploraciones médicas a mujeres y obligó a que las visitas las hiciera «siempre acompañado». La segunda denuncia llegó en febrero de 2022, por parte de otra agente de los Mossos, que le imputó los mismos hechos durante una exploración médica. En mayo de esta año, Interior le abrió un segundo expediente disciplinario y le suspendió de empleo y sueldo. El pasado 20 de mayo, una tercera agente denunció presuntos abusos sexuales. Está apartado de su empleo.

El secretario general de Interior de la Generalitat, Oriol Amorós, ha considerado este lunes en TV3 que existe el «riesgo« de que haya más víctimas. »Ojalá me equivoque y no haya ningún caso más, pero es evidente que el riesgo está ahí». ha afirmado y ha animado a las «posibles potenciales víctimas a que denuncien». Desde el sindicato de Mossos, esperan que la justicia »sea implacable y actúe con la firmeza necesaria« y han reclamado la »revisión urgente e inmediata« del protocolo contra el acoso sexual de los Mossos. »Queremos manifestar que de los hechos que hoy se han hecho públicos, solamente hay un único responsable. Un único culpable, que se habría aprovechado de su condición de médico para atentar contra la libertad sexual de nuestras compañeras«, según el sindicato SAP Fepol.

Dos de las víctimas han asegurado en TV3 que también creen que puede haber más casos. «He dado el paso adelante de explicarlo porque sé que no estoy sola y para poder ayudar a las posibles víctimas que haya, para que sean valientes, que salgan y que sepan que estarán arropadas y que nos tienen aquí para lo que necesiten«, ha asegurado una de ellas. Durante una visita médica, el presunto autor de los abusos le realizó una exploración ginecológica cuando no procedía. «No está de más», le dijo a la víctima cuando ésta le informó que ya se la hacía anualmente. La segunda víctima acudió para que valorara una enfermedad que la habían diagnosticado. Le tocó las partes íntimas. «Mi caso al ser aislado al principio, no he recibido demasiado apoyo, hasta ahora nadie me había llamado, me he sentido muy sola», ha denunciado en la televisión pública.