Detenido un joven por chantajear a menores para fines pornográficos

Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil de Albacete han detenido a un hombre de 29 años, vecino de Madrid, como presunto autor de los delitos de corrupción de menores para fines pornográficos, amenazas y extorsión a través de una aplicación turca de mensajería instantánea.

También se ha investigado a otras 15 personas como presuntas autoras de un delito de corrupción de menores para fines pornográficos en la modalidad online conocida como «child grooming» que consiste en contactar con menores por medio del teléfono móvil y embaucarlos para lograr el envío de contenido multimedia -imágenes, videos y audios- de carácter sexual.

Las investigaciones se iniciaron en el verano de 2021 cuando una madre denunció ante la Guardia Civil que había detectado en el teléfono móvil de su hija, de 12 años, contenido pornográfico explícito procedente de los usuarios de chats de una aplicación de mensajería instantánea para móviles. El análisis realizado en el móvil detectó cómo la menor se había registrado en la aplicación compartiendo públicamente en su perfil una imagen suya acompañada de otra menor. A raíz de la publicación de esta imagen, 56 usuarios, aprovechando el anonimato de la aplicación, contactaron con la menor para obtener imágenes, videos y audios de contenido sexual.

Amenazas

Los agentes lograron averiguar que los adultos ocultaban su identidad y modificaban las IPS de los terminales con los que se conectaban. Uno de ellos, que ha sido detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Hellín (Albacete), había creado tres perfiles diferentes en la aplicación de mensajería haciendo creer a sus víctimas que hablaba con personas distintas. Tras embaucarlas, conseguía que le enviaran archivos multimedia de contenido sexual y, una vez en su poder, las amenazaba y coaccionaba para que el envío de archivos fuera de contenido más explícito si no querían que estos archivos circularan por Internet.

En la operación también se ha investigado a otras 15 personas y se han registrado sus domicilios en Barcelona, Bilbao, Burgos, Cuenca, Ciudad Real, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña y Sevilla.

Consejos

A raíz de esta investigación, la Guardia Civil ha difundido una serie de consejos para que los menores no caigan en estas redes de corrupción. Así, aconseja rechazar los mensajes de tipo sexual o pornográfico, no publicar fotos en aplicaciones públicas y nunca de contenido sexual, usar perfiles privados en las redes sociales, no aceptar como amigos en redes sociales a personas desconocidas y utilizar contraseñas privadas y complejas que no incluyan datos identificativos del nombre, edad o mascota del menor.

En caso de ser víctima de acoso, la Guardia Civil recomienda guardar todas las pruebas posibles (conversaciones, mensajes o capturas de pantalla) y nunca ceder al chantaje. Por el contrario, hay que ponerlo en conocimiento de los padres, pedir ayuda al Centro de Seguridad en Internet para los menores y denunciar los hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.