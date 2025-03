Detenido un hombre por la muerte a golpes de su madre en Málaga

JUAN CANO / FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Domingo, 15 de enero 2023, 13:32 | Actualizado 14:35h. Comenta Compartir

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 60 años cuyo cadáver ha sido hallado esta mañana en la barriada de El Molinillo, en Málaga capital. Todo apunta a que la víctima falleció de forma violenta, posiblemente por golpes, a tenor de los traumatismos que presenta. Los agentes han detenido a su hijo, de 39 años, por su presunta implicación en los hechos, aunque las pesquisas se encuentran aún en un momento muy incipiente.

El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las diez de la mañana de este domingo 15 de enero, cuando una hija de la mujer acudió a la vivienda y descubrió el cuerpo sin vida de su madre. Pidió ayuda a los vecinos del edificio -el número 11 de la calle Juan de la Encina- y ellos llamaron a los servicios sanitarios para que asistieran a la víctima. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, pero no pudieron hacer nada por la vida de la mujer. Inmediatamente, avisaron a la Policía Nacional y activaron la comisión judicial.

Tanto los sanitarios como los agentes han apreciado signos de violencia en el cadáver de la mujer. Además, vecinos informaron a los policías de que habían escuchado una fuerte discusión durante la madrugada entre la mujer y su hijo en el domicilio, por lo que este último se encuentra detenido a la espera de que avancen las pesquisas del caso.

Agentes del Grupo de Homicidios y de Policía Científica han trabajado durante toda la mañana en el escenario del suceso. Pasada la una del mediodía, concluía el levantamiento del cadáver y la inspección ocular por parte del médico forense, lo que arrojará más luz sobre la causa de la muerte.

En el momento en el que los servicios funerarios han sacado del edificio el cuerpo de Antonia ha sido cuando más tensión se ha vivido en el barrio. Mientras su hija salía completamente rota, otros familiares de la víctima se encaraban con la pareja del presunto agresor, mientras ésta hablaba con los agentes. «Hasta que no la ha matado no ha parado», se lamenta un vecino, quien asegura que las disputas en el interior del domicilio se repetían «de vez en cuando». «Se escucharon algunos golpes de madrugada, pero ya pasó otras veces que él se liaba a porrazos con todo», añade otra mujer del barrio. Por el lugar de los hechos también se ha acercado Carmen, antigua vecina de Antonia de cuando ambas vivían en La Corta. «Nos seguíamos viendo por aquí. Siempre ha sido muy trabajadora, muy madraza y muy alegre», se lamenta Carmen, quien confía en que «estas cosas no se vuelvan a repetir» y hace un llamamiento para que «cuando alguien vea que una persona esté siendo maltratada, denuncie».

De confirmarse todos estos indicios, se trataría de la segunda muerte violenta de una mujer en la provincia de Málaga. Hoy precisamente se cumple una semana del asesinato de Natalia en una playa de Marbella, donde se halló su cadáver decapitado y sin manos. El autor confeso de ese crimen duerme en prisión desde el pasado jueves tras reconocer los hechos.