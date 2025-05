Detenido un hombre en Albacete por la muerte de su pareja en un incendio El cadáver fue descubierto por los bomberos que acudieron a sofocar las llamas de la casa, que no era ni propiedad ni residencia de la víctima

La Policía Nacional detuvo este lunes a un hombre en Albacete como presunto responsable de la muerte de una mujer de 50 años cuyo cadáver fue encontrado el pasado fin de semana en una vivienda de esta ciudad.

El cadáver de la mujer fue hallado el pasado sábado en un bajo de la calle Virgen del Pilar donde se había registrado un incendio en el salón. Su cadáver fue descubierto por los bomberos que acudieron a sofocar las llamas y que no tuvieron necesidad de evacuar el resto del edificio. Sin embargo, a los agentes policiales encargados de la investigación no les encajó un dato del caso: la mujer, que no residía en este piso ni era su propietaria, había sido hallada muerta en su interior. Hasta el lugar de los hechos también acudieron miembros de la Policía Local de Albacete y dos UVIs móviles que nada pudieron hacer por salvar la vida de la víctima.

En un principio se barajó la posibilidad de que la mujer hubiera muerto asfixiada por inhalación de monóxido de carbono debido al intenso humo provocado por el fuego.

Pero, una vez realizada la autopsia, la Policía ha procedido a la detención de su pareja, que convivía con la víctima en el piso y que pasará a disposición judicial en los próximos días como presunto autor de un delito de violencia machista con resultado de muerte. De esta forma, la Junta de Castilla-La Mancha también se personará en el proceso judicial abierto como acusación particular como viene haciendo desde hace años cada vez que una mujer muere a manos de su pareja o expareja como todo apunta en este caso.

La mujer era natural del pueblo albaceteño de Barrax, donde su ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

