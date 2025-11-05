HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bus de la EMT de Madrid. EP

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

El arrestado de 26 años tuvo conductas inapropiadas con la chica y portaba un arma blanca

EP

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente a una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por «haber actuado de manera tan rápida» y permitir que las autoridades pudieran «atajar la situación antes de que fuera a mayores».

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  9. 9 El frente frío ya deja lluvia, tormenta, granizo y fuerte viento en Extremadura
  10. 10

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid