El origen del frugalismo

Cada vez son más los que se atreven a huir del yugo laboral y abrazar la fórmula FIRE ('Financial Independence Retire Early'), un movimiento nacido en EE UU que aboga por adquirir la independencia económica y jubilarse temprano. En su mayoría son profesionales muy cualificados, sin miedo a abandonar la estabilidad y el estatus que da un empleo. Se entregan a la frugalidad, a un modo de vida austero, que no a la «tacañería», como resalta el sociólogo Víctor Murillo. «En realidad, son ahorradores inteligentes, que no malgastan su dinero en las necesidades falsas que crea la sociedad de consumo, sino en lo que de verdad necesitan». Uno de sus promotores es Mr. Money Mustache (su nombre real es Peter Adeney), un exingeniero de software que creó un blog sobre finanzas personales. Su esposa y él redujeron sus gastos hasta ahorrar dos terceras partes de sus salarios. Eso les permitió jubilarse con poco más de 30 años y vivir con sus dos hijos con 25.000 dólares al año.