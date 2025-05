'Despido silencioso': detecta cinco señales con las que tu empresa te puede estar empujando a irte

Irene Toribio Sábado, 1 de febrero 2025, 18:29 Comenta Compartir

Es cada vez más habitual y carece de toda ética. Los costes de un despido, a menudo, pueden ser elevados para una empresa, ya que dependen de factores como la indemnización por despido, los gastos legales, las compensaciones por beneficios no devengados, el impacto en la productividad... Unos gastos que pueden dispararse si el despido es improcedente o se impugna ante los tribunales. Por eso, ante esta carga económica, son muchas las empresas que están implementando una estrategia conocida como 'el despido silencioso', que está acarreando una gran polémica. Esta táctica consiste en seguir ciertas estrategias para conseguir que el empleado se marche de la empresa por su propio pie, es decir, renuncie a su trabajo, lo que permite a la empresa evitar indemnizaciones y los gastos asociados a un despido convencional.

Aunque esta práctica es legal en algunos contextos, genera controversia por sus efectos en la moral. Te contamos cómo detectar si tu empresa está siguiendo estas estrategias y ocho señales que apuntan a que podrías estar viviendo un 'despido silencioso'.

- Te están sobrecargando de trabajo, alerta roja. Dar al empleado más tareas de las que puede abarcar, incluso sin el tiempo suficiente para que pueda ejecutarlas todas, es una de las primeras señales de alerta. Podrían estar buscando saturarte para que pienses «no puedo más».

- Reducen significativamente tus tareas o funciones. Este punto es totalmente contrario al anterior. Se trata de quitarte funciones que hacías habitualmente, lo que podría llegar a desmotivarte. Además, se pretende reducir influencia y responsabilidad en la empresa.

- Falta de reconocimiento u oportunidades: Nada de ascensos, tareas por debajo de tu experiencia o competencias... incluso, no reconocer tus logros o restarle importancia.

- Te apartan de reuniones estratégicas: En este caso, dejan al empleado fuera de la toma de decisiones.

- Recibes un 'feedback' negativo constante y desproporcionado, sin oportunidad de mejora, o presiones emocionales.

- Aislamiento laboral: No solo te alejan de reuniones, si no que tampoco te comunican las decisiones que se toman o los proyectos que se están adoptando, no te invitan a planes fuera del trabajo o te sacan de conversaciones...

- Te cuestionan continuamente.

- Te asignan metas ambiguas o inalcanzables con el objetivo de generar frustración e inseguridad.

Si sospechas que se está llevando a cabo un 'despido silencioso', lo recomendable sería hablar con un abogado laboral y explicarle (y documentar) toda tu situación, para que te ayude a encontrar el camino más favorable para tu futuro.