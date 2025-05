Esto es lo que puede pasar si llegas tarde al trabajo, lo dice la ley

Redacción Hoy Jueves, 11 de abril 2024, 21:08 Comenta Compartir

Si eres de los que siempre llega tarde al trabajo, deberías andarte con ojo: pueden despedirte por ello. El despertador, la pereza, los atascos, los semáforos... 'excusas' para no ser puntual en el trabajo hay muchas, pero motivos para que te despidan también. El despido por falta de puntualidad o asisentencia es una de las cuestiones que más preocupan a trabajadores y empleadores, pero es un tema que viene regulado por ley. Concretamente, el artículo 54.2. a) del Estatuto de los Trabajadores considera que las faltas de asistencia reiteradas sin justificación pueden constituir un motivo válido para el empresario que decida prescindir del trabajador por medio del despido disciplinario.

Eso sí, no es una decisión tan simple, para que el despido sea procedente deben darse determinados 'requisitos'.

- Que las causas sean injustificadas. No estarían en este grupo, por tanto, motivos como causas de fuerza mayor (catástrofe natural por ejemplo), un accidente de tráfico, fallecimientos correspondientes por grados, paternidad, enfermedad...

La causa se entiende justificada cuando el trabajador se pone contacto con la empresa para avisar de que no va a ir a trabajar y acredita o documenta, cuando fuera necesario, la razón.

Cabe destacar que la causa justificada tiene que estar recogida en el convenio.

- Que sean reiteradas. El despido disciplinario por impuntualidad es una medida que puede tomar el empleador en caso de que el empleado haya incurrido en ausencias injustificadas de manera repetida.

Desde Adler Abogados explican que «un trabajador/a no puede ser despedido de manera procedente por una única falta de asistencia no justificada. Si una única mañana en su carrera profesional se le pegan las sábanas y llega tarde, no se le va a despedir. Podría ser motivo de otro tipo de sanción, como un apercibimiento, pedirle que recupere ese tiempo a última hora… pero no sería motivo de despido. Si le sucede doce veces al mes ya es otra cuestión».