Descubren a discapacitados trabajando en una nave industrial a casi 40 grados

Un centro especial de empleo de Cabanillas del Campo (Guadalajara) se ha visto obligada a suspender de forma temporal el horario de trabajo de tarde de sus empleados -discapacitados- porque no estaba cumpliendo con la normativa de seguridad laboral según la cual un local cerrado donde se efectúan trabajos sedentarios de oficina no debe superar los 27 grados centígrados de temperatura -25 si se realizan trabajos ligeros- y la humedad relativa del aire no debe bajar de 30.

Una visita de la Inspección de Trabajo a la nave industrial donde trabajan cien discapacitados, a instancias del sindicato CC.OO., ha descubierto las condiciones en las que trabajaban estos empleados de «Ilunion/Fundación ONCE» en plena ola de calor. Esta nave carece de sistemas de climatización, por lo que los trabajadores estaban soportando temperaturas cercanas a los 40 grados.

Según la denuncia previa de CC.OO., una parte de la plantilla estaba realizando tareas de oficina y la mayor parte tareas «ligeras» de retractilado, manipulado y almacenamiento de embalajes. Los primeros estaban, al menos, a diez grados por encima del máximo autorizado y los segundos, a doce.

Según Teresa Sánchez, presidenta del comité de empresa, «suspender el horario de tarde es lo menos que podía hacer Ilunion. aunque esta medida no deja de ser un parche para salir del paso y no resuelve nada». «Además, habrá que ver qué pasa con los trabajadores de la mañana, que en las últimas horas de su turno también soportan temperaturas muy elevadas», añade la presidente del comité de empresa quien asegura que «en los últimos días, cuando el termómetro interior comenzó a rebasar los 32 grados y la humedad relativa no llegaba ni a 20, se produjeron algunos desmayos».

Muertos de frío

Por si esto fuera poco, la empresa quiere que las horas que dejen de realizar los trabajadores del turno de tarde las recuperen después, en otros horarios o en sábados y festivos.

Los empleados de este centro especial de empleo sudan ahora la gota gorda pero en invierno se mueren de frío. De hecho, la Inspección de Trabajo acudió a esta nave en enero del año pasado, cuando los trabajadores soportaban bajísimas temperaturas por borrasca «Filomena». La Inspección determinó que la empresa debía suministrar ropa de abrigo a los trabajadores e instalar sistemas de climatización. Según el comité de empresa, un año y medio después «nada se ha hecho» y los trabajadores «no tienen capacidad para comunicar o reconocer los síntomas de golpe de calor o de estrés térmico como la población en general porque son discapacitados y, por ello, son mucho más vulnerables».