El desaparecido de Granada fue asesinado hace treinta años y escondido en una cueva

El joven desaparecido en Guadix el 14 de enero de 1992 y encontrado en una cueva el pasado mes de mayo fue identificado como Ramón ... García el viernes 11 de noviembre, después de la finalización de las pruebas de ADN efectuadas en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y emitido el correspondiente informe forense.

La familia de Ramón pudo saber ese mismo viernes que el cadáver hallado por unos jóvenes en mayo en una cueva, por donde transcurre una acequia ubicada a 19 kilómetros del municipio accitano, era el del desaparecido. Este periódico, apoyándose en este informe forense y en el que no se hacía mención a las causas de la muerte, informó el martes de la identidad del cadáver encontrado, pero sin concretar la forma en que murió.

Este periódico ha tenido acceso al contenido de otro informe judicial donde se explican las condiciones en las que perdió la vida este joven: fue asesinado y no lo mataron en la cueva, donde encontraron el cadáver, sino que lo escondieron allí una vez que el joven ya había muerto. Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadix halló once perdigones de escopeta de caza del calibre 8, los que tradicionalmente van dentro del proyectil o cartucho. Los disparos se dieron a una distancia muy corta, casi a quemarropa, y fueron localizados en el cráneo y el segundo se cree que fue en el costado. Se cree y no hay seguridad plena porque en el hueso no había ni rastro, pero en la camiseta del finado a la altura del costado, había un agujero propio de un proyectil.

Arrastrado

Hay más. Una vez asesinado, y en función de las pruebas encontradas, el cadáver fue escondido en esta cueva, después de ser arrastrado por el suelo unos metros. La hipótesis barajada es que lo mataron en un sitio determinado, lo trasladaron en coche, y desde el coche a la cueva lo arrastraron por el suelo, para evitar cogerlo en peso.

Unos jóvenes hallaron el cadáver semienterrado en esta cueva el pasado mes de mayo. Iban con un detector de metales y les empezó a sonar. Cuando comenzaron a tirar de la chaqueta del finado, que fue lo primero que vieron al mover la tierra, se encontraron con el esqueleto y dieron el aviso a la Guardia Civil. Policía Judicial del puesto principal de Guadix acudió, no un día, ni dos, ni tres, estuvieron yendo a la cueva a lo largo de una semana para buscar todo tipo de pruebas. Recurrieron al propio laboratorio de Criminalística de Guadix para encontrar pruebas.

Ha sido un trabajo de seis meses para averiguar cómo murió Ramón García a la edad de 22 años, el mismo día en que desapareció. En su cartera aún portaba el dinero con el que salió la mañana del 14 de enero de 1992 a efectuar unas compras a una tienda de comestibles.

Pese al descubrimiento de que este joven murió asesinado, no hay caso policial, debido a que el delito prescribió hace diez años, así lo establece el artículo 131 del Código Penal que da un plazo de veinte años para investigar los delitos con más años de condena, como los homicidios.