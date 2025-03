«Denuncié para proteger a otras niñas de lo que me hizo a mí»

«Me dijo que podía gritar lo que quisiera porque nadie me iba a escuchar, recuerdo que no dejé de llorar en ningún momento». Con ... voz temblorosa y visiblemente afectada, la víctima de agresión sexual que interpuso la denuncia a su primo en abril de 2021 ha declarado en la Audiencia Provincial. A sus 20 años, tuvo que revivir lo que empezó desde sus 9 hasta los 17, siete años de «pánico» a reencontrarse con su primo, a los viajes en familia y a los ratos en que él conseguía estar a solas con ella.

Según Fiscalía, las violaciones fueron «incontables». Empezó en 2012, año en que el acusado, militar de profesión, la forzó a acostarse con él y la penetró en mitad de la noche, mientras otros familiares continuaban de fiesta en el exterior del dormitorio. «Entró en la habitación, olía a alcohol y me acarició. Yo traté de zafarme, pero me agarró con fuerza», ha relatado. Ella se quedó «en blanco», incapaz de actuar, además, no terminaba de creérselo. «Una parte de mí no lo aceptaba, él era bueno, correcto, nos quería mucho, ¿cómo iba a hacerme algo así?», ha contado.

Sin embargo, el impacto fue tal que, tras los hechos, la joven ha explicado que trató de quitarse la vida. «Yo quería terminar y sabía que mi mamá guardaba las pastillas en el cajón, así que me tomé una tableta de paracetamol», ha indicado, por lo que empezó a sentirse mal y la llevaron al hospital, donde vomitó y fue tratada.

Desde ese momento las agresiones sexuales «continuaron». Según ha relatado durante más de una hora de interrogatorio, el acusado, que en la actualidad tiene 38 años, aprovechaba los momentos en que estaban juntos y a solas para abusar de ella. Su entorno no lo sabía. «Me sentía asqueada, me decían que me pusiera con él para hacernos fotos y yo no quería, hacía un teatro para que no se enteraran», ha señalado, pues ella pensaba que era una «carga» para la familia de origen ecuatoriano. «Mi hermana acarreaba conmigo y yo temía que la castigaran a ella si contaba la verdad o que todos se pusieran en mi contra y me llamaran mentirosa, así que no decía nada», ha afirmado.

Fue en 2019 cuando en un intento de violación, el perro que ella tenía atacó a su primo. «Le dio un pellizco con los dientes y yo aproveché para huir», tras lo cual hizo todo lo que estaba en su mano para no estar con él en la misma habitación. Fue la última vez que él la agredió, según la víctima. Entonces empezó a temer por las otras niñas de la familia y de amigas: «¿Y si le decían que se encargara de alguna? ¿Que fuera con ellas al parque? Yo sé lo que me hizo, no quería que se lo hiciera a otra, tenía miedo, así que al final denuncié». «He decidido que merezco ser feliz, antes ni me lo planteaba», ha declarado ante el tribunal.

«Es mentira»

El hombre, por su parte, ha negado los hechos. «No puedo decir nada porque no pasó», ha señalado, y ha rechazado haber dicho frases como «tú eres mía y yo soy tuyo», «te estás desarrollando muy bien» o «yo soy el primero y seré el último». «Todo es mentira», ha insistido, y ha aludido a que la relación en la familia era «muy buena» hasta la denuncia. «Me enteré cuando me llamó la Policía, tampoco sabía qué pasaba exactamente, lo supe después», ha dicho.

Sobre las posibles razones de que la joven interpusiera la denuncia, ha sugerido que se trataría de «celos», pues él estaba con otra mujer entonces e iba a ser padre. Fiscalía ha recordado que el hombre tiene expediente abierto en el Ejército pues, además de este caso, está pendiente de juicio acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, también de 9 años.

Por esto hechos, el Ministerio Público solicita 14 años de prisión y la prohibición de aproximarse a la víctima o al domicilio en el que resida a una distancia inferior a 200 metros y de comunicar con ella por cualquier medio durante cinco. También piden seis años de libertad vigilada e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. La acusación particular solicita 15 años de cárcel.

Respecto a la responsabilidad civil, ambos piden que la víctima reciba una indemnización de 30.000 euros por los daños morales causados durante los años de agresión sexual y cómo ha afectado a su vida diaria.