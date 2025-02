Alfonso Torices Madrid Martes, 25 de febrero 2025, 12:36 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Las denuncias por agresiones a profesionales sanitarios en las ciudades españolas aumentaron el año pasado un 29%, según los datos dados a conocer hoy por la Policía Nacional, que desde hace siete años tiene un programa específico para tratar de evitar o minimizar estos ataques y para proteger fundamentalmente a médicos y enfermeras, pero también a farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, trabajadores sociales y personal de administración y servicios.

En los últimos doce meses los profesionales de la salud que trabajan en los núcleos urbanos españoles formalizaron 406 denuncias contra pacientes, familiares y acompañantes que los agredieron de alguna manera durante la realización de su trabajo. Son 91 denuncias más que solo un año antes y las provincias con más incidentes graves fueron Sevilla, Las Palmas y Madrid.

Los ataques que más crecieron en 2024 fueron los verbales (amenazas e insultos en su mayoría), que supusieron el 70% de los incidentes más relevantes, con un descenso de las agresiones físicas (golpes, empujones, zarandeos), pero que aún así suman el 30% de las oficialmente comunicadas. Esta reducción de las embestidas más violentas explica en parte que las detenciones derivadas de más número de ataques hayan bajado de 115 de 2023 a 106.

El 70% de las veces que los profesiones tuvieron que pedir ayuda a la policía fue durante atenciones domiciliarias

De las más de 10.000 actuaciones de la Policía Nacional en defensa de sanitarios realizadas el año pasado el 70% se desarrollaron en visitas domiciliarias y el resto en la atención centros de salud, servicios de urgencias y hospitales, fundamentalmente. Los días de la semana con mayor número de ataques a sanitarios fueron el miércoles y el jueves y el horario más conflictivo es el que va de las diez de la mañana a las dos de la tarde.

Los responsables policiales, no obstante, consideran que este 28,9% de incremento de denuncias no debe desatar la alarma en el sector porque, en principio, no tiene por qué implicar solo un aumento de las agresiones sino que en parte es también resultado de la mayor concienciación por parte del colectivo sanitario sobre la importancia de la denuncia y de asumir una actitud de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia ejercida por pacientes o acompañantes.

Desde que la Policía Nacional iniciase en 2017 su programa específico para sanitarios más de 40.000 profesionales han recibido instrucción por parte de los agentes en técnicas y herramientas preventivas ante agresiones y fórmulas para tratar de frenar los ataques si se desencadenan, tanto en el formato presencial como 'online'. De todas estas formaciones, algo más de una cuarta parte, unas 11.000, se llevaron a cabo el año pasado.

Dentro de los proyectos desarrollados por primera vez durante el año 2024, destaca la extensión de la actividad formativa a otros profesionales no sanitarios que trabajan en estos centros, como celadores, administrativos o vigilantes de seguridad, a los que se impartió preparación en técnicas de análisis del comportamiento y en prevención ante agresiones en entornos sanitarios.

Estas enseñanzas se extendieron también a otros colectivos de profesionales que desarrollan su actividad fuera de los centros sanitarios, como es el caso de la asistencia a domicilio, ambulancias, Protección Civil, 112, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas y trabajadores sociales. de igual forma, se llevaron a cabo actividades formativas preventivas de los ataques en el ámbito universitario, impartidas a alumnos de los últimos cursos de los distintos grados sanitarios.