¿Te envían dinero por Bizum tus padres o abuelos? Esto es lo que dice Hacienda y podrías estar obligado a declararlo

Con el inicio de la campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2024 comienzan también las dudas de los contribuyentes sobre qué se debe declarar y qué no. Por eso, desde Legálitas explican si se deben tributar algunos de los ingresos más controvertidos como, por ejemplo, el dinero recibido por Bizum, las ventas de segunda mano en plataformas como Vinted o Wallapop, las ganancias obtenidas de un premio de lotería o los regalos en efectivo de bodas, bautizos y comuniones.

Dinero recibido por Bizum

Una de las dudas más habituales de los ciudadanos es si se deben incluir en la declaración los Bizums recibidos. En principio, este método de pago está pensado para repartir los gastos de un evento cotidiano entre varias personas de forma proporcional como, por ejemplo, una comida o un cumpleaños. En este tipo de escenarios no es necesario declararlo, ya que ese dinero no es fruto de ninguna actividad económica o donación.

No obstante, Legálitas explica que es distinto, por ejemplo, recibir todos los meses un Bizum de 200 euros de padres o abuelos, puesto que se puede considerar una donación y, por lo tanto, tendría que tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la modalidad de donaciones.

Otro caso distinto son los Bizum que forman parte de una actividad económica, es decir, que se realizan para abonar a otra persona la prestación de un servicio o la entrega de un bien. Esto forma parte de una actividad económica, por lo que la persona que tiene dicha actividad y que va a cobrar a través de este método de pago tiene que declararlo como una actividad económica y, por lo tanto, como un ingreso.

Ingresos de ventas de segunda mano por Vinted o Wallapop

Cuando se vende un artículo de segunda mano en plataformas como Vinted o Wallapop por un precio superior al valor de compra se obtiene una ganancia que debe tributar en la renta como una ganancia patrimonial derivada de la transmisión de un elemento patrimonial. En caso de ganancia es obligatorio declararlo: hasta los 6.000 euros tributa al 19% y los siguientes 44.000 euros al 21%.

Pero si tras la venta de ese producto de segunda mano no se obtiene beneficio porque se vende por un precio inferior al valor por el que se adquirió no hay que declararlo, ya que las pérdidas derivadas del consumo no tributan.

No obstante, Legálitas recuerda que se debe tener cuidado si la venta de productos o de artículos de segunda mano genera el desarrollo de una actividad económica porque, en ese caso, independientemente de cuál sea la cuantía existe la obligación de declararlo en la renta.

Premios de lotería o juegos online

Las ganancias obtenidas por ganar un premio de lotería, euromillón, primitiva, ONCE, etc., están exentos de tributación hasta los 40.000 euros. Es decir, cuando el premio sea igual o inferior a 40.000 euros no hay que declararlo, pero si el importe es mayor, el exceso de esa cantidad tributa a un tipo impositivo del 20%.

En el caso de que se juegue a premios como, por ejemplo, el póquer online o algún tipo de juego online que operan a través de sistemas o de operadores de monederos virtuales, sí se tienen en cuenta todas las ganancias que se han percibido, siendo ganancias patrimoniales que se deben declarar.

Transferencias en bodas, bautizos y comuniones

El dinero que se entrega en las bodas, bautizos o comuniones como regalo es otra de las preocupaciones que todos los años generan incertidumbre a los españoles. En teoría, este tipo de aportaciones se tienen que considerar como donaciones de dinero de una persona a otra y tienen que tributar como tal, pero en la práctica la Agencia Tributaria no suele aplicar el pago de ningún impuesto.

Legálitas indica que se debe tener cuidado porque sí que habría que tributar por ello, ya que son donaciones entre dos particulares. De hecho, a veces no hay grado de parentesco como tal entre las dos personas, ya que los que lo hacen suelen ser amigos, y, por lo tanto, la tributación puede ser muy alta.