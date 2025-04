Cuándo devuelve Hacienda el dinero de la declaración de la renta

Redacción Hoy Jueves, 4 de abril 2024, 20:41 Comenta Compartir

La campaña de la Renta ha comenzado. Uno de los momentos de mayor tensión para los contribuyentes es hacer la declaración de la renta, y es que cuando sale a 'devolver' todo son alegrías, pero cuando toca pagar... Sea como sea, desde este mismo 3 de abril y en un pazo que se extenderá hasta el 1 de julio, los contribuyentes pueden gestionar su borrador y presentar su declaración a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Pero, ¿quién está obligado a hacer la declaración a Hacienda? ¿cuándo recibo el dinero si me sale a devolver? Resolvemos todas tus dudas.

Según las regulaciones, aquellos individuos que hayan recibido más de 22.000 euros de un solo pagador durante el año anterior, o más de 15.000 euros de dos pagadores (siempre que el segundo y los siguientes pagadores no superen los 1.500 euros cada uno), están obligados a presentar la declaración anual del IRPF.

En cuanto a los plazos de devolución, si la declaración resulta a devolver y el proceso transcurre sin incidentes, Hacienda generalmente completa el pago en un plazo máximo de un mes. No obstante, la Administración tiene un margen legal de seis meses a partir del término del plazo de presentación de las declaraciones para efectuar las devoluciones.

Si este plazo de seis meses se excede, has de saber que Hacienda está en 'deuda' contigo, así que debe realizar la devolución junto con los intereses de demora, que representan un 4,0625% de la cantidad total adeudada. Sin embargo, es importante señalar que la Agencia Tributaria no asume responsabilidad por retrasos en la devolución si la documentación está incompleta o incorrecta, o si no se proporciona una cuenta bancaria válida para la transferencia.

Para verificar el estado de la devolución, todos los contribuyentes pueden acceder al servicio de tramitación de borrador/declaración (Renta WEB) en la página web correspondiente y autenticarse según los métodos requeridos. Además, en caso de que la declaración resulte a devolver, Hacienda se lo notificará al contribuyente mediante un SMS y un correo electrónico.

Los retrasos en las devoluciones suelen deberse a procesos de comprobación adicionales por parte de Hacienda, que pueden ser ocasionados por cambios en los datos proporcionados, discrepancias con declaraciones anteriores, ingresos atípicos que requieran verificación específica, errores en los datos o presentaciones tardías.