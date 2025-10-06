HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Gritos de «asesino» y «a la cárcel» a los detenidos por la muerte de la funcionaria en Badajoz
Varias personas en los estragos ocasionados por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia. EP

Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas

Solo se asignará una denominación propia cuando puedan generar situaciones de gran adversidad y se activen avisos naranjas o rojos

J. A. G.

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:54

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido que las danas de gran impacto tengan sus propios nombres para que resulte más fácil a la ... población detectar los riesgos asociados a estos fenómenos adversos y se mejore igualmente la comunicación a la ciudadanía. Es exactamente lo mismo que la Aemet ya viene haciendo con las borrascas, asignarles una denominación específica, pero ahora las danas tendrán la suya propia. La primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice, y sale de una lista de 20 nombres acordada por los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  3. 3 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  4. 4 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  5. 5 «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  6. 6 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  7. 7 Un hombre bueno al servicio de su tierra
  8. 8 El PSOE despide conmocionado a Vara
  9. 9

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  10. 10

    Los sueldos de los docentes extremeños: entre 2.400 y 3.700 euros brutos al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas

Las danas de gran impacto tendrán sus propios nombres para reforzar los riesgos, como ya ocurre con las borrascas