Los embalses siguen bajando pero aún no han registrado las lluvias de la Dana El agua todavía no ha llegado a los pantanos «porque está en tránsito», explican desde el Miteco, lo que sitúa las reservas en el 37%, 0,6 puntos menos que hace una semana

J. A. G. Martes, 5 de septiembre 2023, 14:39 Comenta Compartir

El paso de la Dana por la península este fin de semana no ha recargado 'oficialmente' los embalses españoles. A pesar de las lluvias torrenciales que han barrido la mitad del país, los pantanos encadenan otra semana más, y ya son trece consecutivas, de descensos en sus niveles. Pero hay una explicación. Todo el agua caída aún no se ha hecho notar en las reservas porque «está en tránsito» hacia las distintas presas de las cuencas hidrográficas y aún no se ha podido contabilizar de forma oficial.

Según el último balance del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), los pantanos españoles se encuentran al 37% de su capacidad frente al 37,6% de hace justo una semana. Han perdido por tanto 319 hectómetros cúbicos, lo que supone un retroceso de 0,6 puntos, algo sorprendente teniendo en cuenta las cuantiosas precipitaciones de los últimos días, con acumulados en algunos lugares superiores a los 200 litros por metro cuadrado.

Pero el Miteco, que cada martes avanza el boletín con el estado de las reservas hídricas de los pantanos, apunta una importante matización con relación a la Dana: «Las aportaciones pluviométricas de la Dana aún no se hacen notar en las reservas, dado que al cierre del boletín, los volúmenes de agua están aumentando las reservas de agua en el suelo y en tránsito por los cauces hacia los embalses». Es decir el martes que viene sí se tendrá que apreciar una subida del nivel de nuestros embalses una vez que ese agua en curso entre en los pantanos.

Ahora mismo, y sin contabilizar por tanto esos enormes volúmenes de agua que ha dejado la Dana, los embalses almacenan 20.763 hectómetros cúbicos, 319 hm3 menos que hace justo siete días. Es una cantidad algo inferior a la que guardaban hace un año (19.671 hm3) y mucho menos de su media de los últimos diez años, cuando tenían 29.000 hectómetros cúbicos y estaban a casi el 52% de su capacidad.

Las comunidades autónomas más afectadas por la Dana no han podido contabilizar aún las lluvias recogidas estos últimos días. Solo Navarra aumenta sus reservas, con el 1,37% más. El resto desciende: La Rioja, un 2,6%; Aragón, un 1,24%; Castilla y León, un 1,03%; Madrid, un 0,75%; Cataluña, un 0,62%; la Comunidad Valenciana, un 0,56%; Murcia, un 0,68%; Castilla-La Mancha, un 0,36%; Extremadura, un 0,46%, y Andalucía, un 0,19%.

Todo indica que el martes de la semana que viene, cuando el Miteco vuelva a publicar el boletín oficial, estas regiones ofrecerán cifras al alza. Exactamente lo mismo ha ocurrido con las provincias, donde los datos no concuerdan con las lluvias torrenciales caídas en lugares como Madrid, Toledo, Ávila, Segovia, Tarragona, Cádiz, Castellón y Huesca, donde se han acumulado en los últimos tres días más de 100 litros por metro cuadrado. Por ejemplo, los pantanos de Toledo apenas han subido un 1%, mientras que los de Castellón, Cádiz o Tarragona están igual que hace una semana y los de Huesca, Segovia y Ávila han bajado. La razón, la comentada anteriormente, todo ese agua que llegará a los pantanos aún no ha sido contabilizada. Exactamente lo mismo ocurre con las cuencas hidrográficas. La del Tajo, por ejemplo, que ocupa una de las zonas de la península más zotadas por el temporal, está al 47,2% de su capacidad, cuando hace una semana se encontraba a casi el 48%, un descenso que no concuerda con los aportes de agua recibidos el sábado y el domingo.

Para Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, es verdad que «venimos de un verano sequísimo y muy caluroso en el que ha habido mucha evaporación en el suelo», pero aún así cree que una vez que se recopilen los datos, habrá «muy posiblemente» un aumento del nivel de los embalses.

El profesor Olcina señaló que no todo el agua de las lluvias que han barrido medio país estos días tendrá su reflejo en los embalses, porque han sido precipitaciones muy locales, afectando a espacios concretos «y además al correr torrencialmente, se pierde en espacios inundables y no llega a los embalses todo lo que ha caído. Y lo que se pierde no se contabiliza». Sin embargo, cree que, una vez actualizados los datos, habrá embalses con más agua, sobre todo los de la cuenca del Tajo y sus afluentes.

«No sirven para rellenar los embalses»

Con todo, Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace, cree que las lluvias torrenciales de estos días solo pueden mejorar, «y muy levemente», la situación de humedad del suelo en algunas zonas concretas, «pero no sirven apenas para rellenar los embalses» porque han sido muy puntuales y localizadas, «causando más daños que beneficios, con lamentables pérdidas humanas y graves desperfectos en viviendas e infraestructuras».

Barea recordó que hoy los embalses están al 37,03%, es decir, 15 puntos menos que la media de la última década y recuerda que España sufrirá «cada vez más» eventos climáticos adversos «con los consiguientes daños que van a generar en nuestro territorio», por lo que aboga por actuaciones que, a su juicio, no pasan por construir más embalses, sino por otras como un plan para la reducción de la superficie de regadío, no permitir ningún nuevo proyecto «altamente demandante de agua» (como hoteles) en zonas con problemas históricos de suministro y la mejora del control del uso ilegal de agua, entre otras medidas.