Ampliar Embalse granadino de Colomera, que se encuentra al 10% de su capacidad. Alfredo Aguilar

La DANA no aumenta las reservas de los embalses Los pantanos prácticamente se encuentran al mismo nivel (el 37%) que antes de las lluvias. El agua no llegó porque fueron precipitaciones muy localizadas, no siempre cayeron en las cabeceras de los ríos y buena parte fue absorbida por suelos muy secos, según los expertos