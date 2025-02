Los curas también sufren el «síndrome del trabajador quemado»

J.M.L. Albacete Martes, 16 de enero 2024, 11:56 Comenta Compartir

El síndrome de «burnout» o del «trabajador quemado» no es ajeno a los sacerdotes. Damián Picornell, sacerdote y psicólogo de Albacete de 57 años, acaba de publicar un estudio al respecto en la revista de psicología estadounidense «Journal of Religion and Health» tras analizar la ... vida de cerca de 120 clérigos de 23 diócesis españolas.

Su conclusión es clara: «aunque inicialmente se ha considerado como algo típico de las profesiones de ayuda, la evidencia posterior ha mostrado que el síndrome de burnout puede darse en cualquier profesión y grupo ocupacional como resultado de un manejo inadecuado del estrés crónico en el ámbito laboral». Y esto también es aplicable al sacerdocio a pesar de que la existencia de «trabajadores quemados» en el clero católico «se consideró durante un tiempo como un mito no acorde con la realidad de los sacerdotes». «Esta percepción ha cambiado progresivamente gracias a un mejor conocimiento de la prevalencia del síndrome, que ha aumentado en las últimas décadas», afirma este sacerdote y psicólogo que también es párroco en la iglesia de San Roque, en Almansa (Albacete). Carga de trabajo y soledad Según su estudio, los factores asociados más claramente con el burnout en los sacerdotes son el modo de vida, el tipo de sacerdocio, la calidad de vida -salud física y psicológica, relaciones sociales y entorno-, la ansiedad, los síntomas depresivos y los rasgos de personalidad. Así, los curas más «quemados» son quienes viven solos y se relacionan poco con los demás y quienes sufren una sobrecarga de trabajo «porque tienen que atender varias parroquias y cubrir necesidades muy diversas y su jornada laboral no es la típica». También influye su salud física y mental pues los niveles altos de burnout se dan más en curas que sufren síntomas depresivos y, en cambio una alta satisfacción en el ministerio sacerdotal se relaciona con un menor nivel de depresión. En cuanto a los rasgos de personalidad, la investigación aprecia que el factor neuroticismo está muy relacionado con el agotamiento emocional y la despersonalización mientras que la extraversión y la amabilidad se correlacionan negativamente con el agotamiento emocional. Los curas de más edad se queman menos «Los sacerdotes son personas que trabajan con otras personas, perciben una alta exigencia en sus destinatarios, ven su trabajo como reflejo de una vocación, sus convicciones éticas son firmes pero cuentan con limitados recursos económicos y organizativos en su entorno», indica Picornell. Las consecuencias son varias: la fe se debilita, se deteriora la vivencia espiritual, se incumplen los votos de obediencia y celibato y resulta complicado adaptarse a los cambios sociales. Por edades, el estudio subraya que hay un menor nivel de agotamiento emocional en la franja de 70 a 79 años y una mayor satisfacción en el ministerio sacerdotal en la franja de 41 a 50 años. Los más jóvenes serían, por lo tanto, más vulnerables al síndrome del trabajador quemado. A esto se suma que las generaciones más jóvenes participan ocasionalmente de la vida diaria de la parroquia y de las prácticas religiosas, añade este trabajo que recomienda a la jerarquía eclesiástica desarrollar programas de prevención e intervención. «El síndrome de burnout es consecuencia de un manejo inadecuado del estrés crónico en el ámbito laboral, implica agotamiento, pérdida de motivación, bajo desempeño y absentismo y el clero católico no está exento de él», concluye este investigador que reconoce que «me motiva acoger, ayudar y acompañar a las personas, especialmente en riesgo de exclusión social, aplicando creativamente los recursos y habilidades adquiridos durante mi formación y experiencia laboral, que van desde la psicología a la teología, pasando por la filosofía, la música y la tecnología».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión