Bienvenido Ferrero Fernández comenzó a ejercer la medicina, como anestesista reanimador, en una época en que «usábamos hipotermia para operar los tumores del cerebro, bajando ... la temperatura hasta los 29 grados. Pero no dio resultado y ya no se hace». Empezó en León y se trasladó a Madrid, ya casado, donde trabajó en distintos centros de salud, incluyendo el Hospital La Paz. Su esposa murió hace un lustro. Esos últimos años estuvo en una residencia para mayores, «con alzhéimer», recuerda Bienvenido, que tiene dos hijos y dos nietas con los que habla todos los días. «Yo sé lo que sucede ahí. A la vejez, viruela, como dicen».

Ahora mantiene su independencia con la ayuda de personas contratadas para el cuidado de la casa. «Vienen a las nueve de la mañana y se va a las cuatro de la tarde. Siempre hay gente buena, que se amolda a tu forma de vida, que hace la comida, que limpia todos los días y que atiende a algún familiar que venga. Si no estuvieran ellas, tendría que ir a una residencia», dice Bienvenido, que quiere tener autonomía hasta el final.

«He cumplido los 100 años en marzo», dice, con total normalidad, Bienvenido, en el centro de mayores de Madrid, donde estudia inglés. «Y ahora quiero llegar a dominar el inglés. Después de la clase, sigo estudiando casa. Pero el profesor me ha dicho que tengo que pensar en inglés y yo, siempre traduzco al castellano. Estudio inglés por entretenerme. Tengo todo el día ocupado, por ejemplo, hoy tengo la clase. Pero cuando llega la noche, es curioso, tengo la sensación no de haber hecho nada».

Testigo del mundo

Huérfano de madre desde los tres meses, Bienvenido recuerda cuando su madrastra le daba un chocolate y él salía a la calle a compartirlo con otros chicos «más pobres que yo, de lavarse la cara cada ocho días. En la economía de mi casa siempre había para un poco de tocino y chorizo. La alimentación era garbanzos, el cocido en toda España», recuerda Bienvenido. «El tiempo pasado no era mejor. Fue mi tiempo, y lo viví y se acabó. Si hago la comparación con ahora, fue un desastre. ¡Coño, ahora ves a un niño en una escuela que con tres años sabe leer, escribir y muchos saben hasta inglés. ¿Lo mejor de cumplir 100 años? Contar con un amigo que se preocupa de preguntarte. De momento, yo me defiendo pero cuidándome mucho, procuro no engordar. Cuando era médico llegué a pesar más de 90 kilos, estaba cuadrado».

Testigo de los cambios del mundo, Bienvenido afirma que «la lucha que el hombre está haciendo contra la naturaleza es una estupidez. En mi opinión, que el hombre tarde o temprano destruirá el mundo. Sin embargo, se vive mucho mejor ahora. En la niñez mía no había nada». Pronto hablará bien en inglés.