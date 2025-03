Nueva estafa: Cuidado si te llega este mensaje: «Su tarjeta está temporalmente suspendida»

redacción Martes, 11 de octubre 2022, 11:03 Comenta Compartir

La Unión de Consumidores de Extremadura ha alertado en su último boletín informativo de una nueva estafa que suplanta a bancos, como al Banco Santander, con la intención de robar los fondos de cuentas de clientes.

Según ha informado la Policía Nacional en su canal oficial de Twitter, la estafa se leva a cabo con el mensaje fraudulento con el encabezado de 'Su tarjeta está temporalmente suspendida'. En el cuerpo del mensaje intentan a alertar a los usuarios de que la tarjeta ha sido «utilizada ilegalmente» sin el permiso del titular.

A continuación, el timo pide iniciar sesión en un portal supuestamente seguro para protegerse del fraude que han intentado con tu tarjeta y se insta al usuario a hacerlo con urgencia bajo amenaza de suspensión indefinida de la tarjeta.

Estos mensajes cumplen todos las señales que demuestran que es un caso de 'phishing', de intento de robo de datos para vaciar cuentas bancarias a través del correo electrónico, explica la Policía Nacional. Se avisa de que existe un problema con la tarjeta, se insta a pinchar en un enlace sospechoso, se da sensación de urgencia y contiene faltas de ortografía. «No piques», se alerta.

Algunos consejos que debes seguir

Con los correos electrónicos, el problema de los emails es que si 'picas' el enlace que lo acompaña te lleva a páginas web falsas que te hacen creer que estás en tu banco habitual, y en la que una vez hayas introducido la información solicitada, ya sea las claves de tu entidad o la información de tu tarjeta de crédito, habrás puesto en manos de los delincuentes las llaves de tu dinero.

Así que, cuando vayas a pinchar en un enlace sospechoso, mira bien que el enlace se corresponde con la dirección a la que quieres ir. Es decir, si tú crees que estás abriendo la web de tu banco y en la dirección electrónica no aparece el nombre de tu banco… cuidado.

Si recibes un correo de alguna de tus redes sociales habituales que no esperabas, o con mensajes alarmantes o extraños acompañados de un enlace que tampoco se corresponde con la red social…cuidado.

Comunicaciones anónimas tipo «Estimado Cliente», «Querido amigo», «Notificación de usuario» y si además te pide que tomes una decisión rápida en pocas horas… cuidado.

Si el correo proviene de un dominio genérico de los que todos usamos, sospecha. ¿A que no crees que tu entidad bancaria te envíe un email con dominio de gmail?

Si además de tus datos bancarios, te piden tus datos personales… cuidado.

Si hay errores gramaticales en el texto puede ser que provenga de una traducción automática. Ningún sitio serio te mandaría un email con errores gramaticales o faltas de ortografía.

Si un SMS te envía un enlace contándote que Hacienda te devuelve un pastizal… cuidado, Hacienda no devuelve pastizales.

¿Y si ya has picado?

Pues solo te queda recopilar la información online, correos, pantallazos de conversaciones de mensajería electrónica o utiliza los testigos online, que son sitios digitales de confianza que acreditan la información. De esta forma demostrarás la veracidad de la información capturada.

En caso de que haya sido phishing bancario, ponte en contacto con tu entidad, modifica contraseñas y estas, gestiónalas de forma segura. Denuncia y, a partir de ese momento, tu entidad también será responsable de los desfalcos en tus cuentas.

No lo olvides, cuidado con el robo de contraseñas, el phishing. Nadie da duros a cuatro pesetas. No existe esa oferta demoledora que te cuenta que algo que vale mil hoy vale diez, que lo que no son cuentas… Son cuentos.