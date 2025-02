Cuidado con los disfraces de Carnaval para los niños, tienen que cumplir estas normas

Irene Toribio Miércoles, 31 de enero 2024, 17:37 Comenta Compartir

El Carnaval ya está aquí y es importante tener en cuenta que los disfraces también han de cumplir una serie de normas básicas de seguridad, así lo quiere recordar la Unión de Consumidores de Extremadura, lanzando un comunicado que recuerda los requisitos que han de cumplir.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que si el disfraz o cualquiera complemento están concebidos para niños menores de 14 años, se consideran juguetes, por lo que deben cumplir estas normas (no así los disfraces destinados a menores de un año, considerados textil, ya que estos niños tan pequeños no los usan con la intención de jugar):

- Los disfraces deben llevar marcado CE y etiquetado de juguetes.

- El producto no debe incorporar piezas pequeñas que se puedan desprender y ser ingeridas por el menor.

- Para que su ventilación sea adecuada, las máscaras y cascos tienen que disponer de orificios de tamaño suficiente para la entrada del aire, y llevar una advertencia que anuncie que, al tratarse de un juguete, no proporciona ningún tipo de protección.

- También las pelucas tienen su requisito particular: no tener un pelo excesivamente largo, para evitar que pueda inflamarse si se prende, y producir quemaduras. Las pelucas deben llevar marcado CE y etiquetado de juguetes.

- Los disfraces destinados a niños de hasta 14 años, no puede llevar cuerdas ni cordones en la zona de la capucha y cuello, para evitar que el niño se pueda enredar con ellos y asfixiarse. Si los llevan en alguna otra zona, y con el fin de evitar el atrapamiento, tienen que estar asegurados, para que no se puedan extraer, y no deben exceder de una longitud máxima regulada normativamente para que los niños no se queden enganchados ni atrapados por estos cordones, cadenas, lazos o cuerdas.

Ojo con los disfraces que presentan colas cosidas o cordones con un extremo suelto de más de 7.5 cm, ya que los niños pueden quedar atrapados por ellos en toboganes, puertas de coches, etc., que pueden dar lugar a accidentes graves.

- Para cualquier tipo de disfraz las recomendaciones son evitar tejidos inflamables en capuchas y caretas muy sobrecargadas, así como pelucas con pelo muy largo.

Por otra parte, este riesgo se puede evitar con tejidos como el nailon, acrílico y el poliéster, que son retardantes de llama, así como alejando estos productos de fuentes de calor intenso o llamas.

- En cuanto al maquillaje, es necesario advertir de los peligros de comprar este producto en bazares de bajo coste o no especializados, ya que estos corren más riesgo de que no hayan sido sometidos a los controles dermatológicos adecuados, por lo que pueden producir alergias y reacciones en la piel.

Sea como sea, para identificar la calidad del producto, lo mejor es fijarnos detenidamente en su etiquetado, ya que debe ofrecernos toda la información necesaria (edad recomendada, los consejos de seguridad y la empresa responsable del producto), así como los riesgos.

