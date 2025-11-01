Cuatro afortunados se llevan más de 48.000 euros en La Primitiva de este sábado

Loterías y apuestasCuatro afortunados se llevan más de 48.000 euros en La Primitiva de este sábado
La recaudación del sorteo de este sábado, 1 de noviembre de 2025, ascendió a 10.318.791, euros
R. H.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:14
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 1 de noviembre, ha estado formada por los números 04 10 16 17 36 47. El número complementario es el 7, el reintegro el 2 y el Joker, 9 136 197.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 28.500.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Oviedo, situada en Saturnino Fresno, 2; en la nº 14 de Vigo (Pontevedra), situada en Eduardo Iglesias, 10; en el Despacho Receptor nº 94.125 de Madrid, situado en Ronda de Atocha, 1; y en el nº 99.280 de Móstoles (Madrid), situado en Juan XXIII, 2. Los cuatro se han llevado 48.780,72 euros.
De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 155 boletos acertantes premiados cada uno con 2.307,90 euros.