HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Cuatro afortunados se llevan más de 48.000 euros en La Primitiva de este sábado

La recaudación del sorteo de este sábado, 1 de noviembre de 2025, ascendió a 10.318.791, euros

R. H.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:14

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 1 de noviembre, ha estado formada por los números 04 10 16 17 36 47. El número complementario es el 7, el reintegro el 2 y el Joker, 9 136 197.

La recaudación ha ascendido a 10.318.791, euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 28.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Oviedo, situada en Saturnino Fresno, 2; en la nº 14 de Vigo (Pontevedra), situada en Eduardo Iglesias, 10; en el Despacho Receptor nº 94.125 de Madrid, situado en Ronda de Atocha, 1; y en el nº 99.280 de Móstoles (Madrid), situado en Juan XXIII, 2. Los cuatro se han llevado 48.780,72 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 155 boletos acertantes premiados cada uno con 2.307,90 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuatro afortunados se llevan más de 48.000 euros en La Primitiva de este sábado

Cuatro afortunados se llevan más de 48.000 euros en La Primitiva de este sábado