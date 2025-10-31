Cuatro acertantes del sorteo de La Bonoloto ganan más de 35.000 euros este viernes

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 31 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 2, 6, 7, 11, 17 y 23. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 1.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.612.164,50 euros

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 18.150 de Burgos, situado en avenida Derechos Humanos, 42; en el nº 50.535 de Rincón de la Victoria (Málaga), situado en Poeta Manuel Alcántara, 7; en el nº 55.240 de Ourense, situado en Basilio Álvarez, 16; y en el nº 56.115 de A Rúa (Ourense), situado en Telesforo Ojea, 6.

Cada uno ha ganado 35.688,70 euros.