HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?

Loterías y apuestas

Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 34.000 euros este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.165.237 euros

R. H.

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:11

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 4 de noviembre, ha estado formada por los números 02, 10, 27, 32, 41 y 49. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.165.237 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 41 de Málaga, en el Despacho Receptor nº 55.275 de Ourense, en el nº 64.245 de Palacios Rubios (Salamanca), y en el nº 79.575 de Canals (Valencia). Cada uno ha ganado un precio de 34.093,83 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 65 boletos sellados y cada uno se lleva 1.049,04 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2

    Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  5. 5

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  6. 6 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  7. 7 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  8. 8

    Las cámaras de vigilancia resultaron clave para recuperar a la bebé sustraída en Navalmoral
  9. 9

    El SES gasta más de 15 millones de euros en seis meses en el pago de horas extraordinarias
  10. 10

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 34.000 euros este martes

Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 34.000 euros este martes