Cuatro acertantes del sorteo de la Bonoloto ganan más de 34.000 euros este martes

R. H. Martes, 4 de noviembre 2025, 22:11 Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 4 de noviembre, ha estado formada por los números 02, 10, 27, 32, 41 y 49. El número complementario es el 28 y el reintegro, el 3.

La recaudación ha ascendido a 2.165.237 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 41 de Málaga, en el Despacho Receptor nº 55.275 de Ourense, en el nº 64.245 de Palacios Rubios (Salamanca), y en el nº 79.575 de Canals (Valencia). Cada uno ha ganado un precio de 34.093,83 euros.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 65 boletos sellados y cada uno se lleva 1.049,04 euros.