Cuatro acertantes de la Bonoloto se llevan más de 39.000 euros este miércoles

R. H. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:11

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 12 de noviembre, ha estado formada por los números 15, 20, 33, 35, 43 y 44. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 2.

La recaudación ha ascendido a 2.491.583 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 10 de Melilla, en la Nº 1 de Coria del Río (Sevilla), en el Despacho Receptor Nº 77.095 de Cedillo del Condado (Toledo) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es dispensado en Madrid. Cada afortunado ha ganado un premio de 39.581,02 euros.