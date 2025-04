Crónica de un milagro en Granada: «Vi caer un palé del cielo y me quedé en 'shock'»

La calle Arabial entró en estado de 'shock' el martes 23. El accidente que sufrió una joven cuando un palé de sacos de cemento cayó ... sobre su coche desde gran altura dejó sin respiración a cientos de vecinos y curiosos de todo el barrio. No sólo a los que fueron testigos de lo ocurrido, sino también a aquellos que en algún momento de la tarde pasaron por la esquina del Hipercor y se llevaron las manos a la cabeza. Por suerte, el susto quedó sentenciado de manera unánime: «¡Gracias a Dios!».

Un vehículo rojo siniestrado y restos de cemento junto a un brazo de grúa completamente torcido a causa de la acción del viento fueron los protagonistas de un accidente que derivó en milagro en mitad de la calle Arabial. Los granadinos coinciden en los tiempos del suceso: un golpe seco y, minutos después, una sinfonía de sirenas. «Estaba en casa tranquilamente cuando escuché un fuerte estruendo en la calle. Parecía lejano. Poco después empezaron a llegar ambulancias, coches de policía... Me asomé a mi terraza y vi cómo entraba una grúa gigantesca por Santa Clotilde. Entonces lo comprendí todo», explicaba Carmen, una vecina del barrio, a este periódico.

Se trata del momento en el que un palé lleno de sacos de cemento impactó contra un turismo que se encontraba detenido frente a una gran grúa en la calle Cañaveral. «Había operarios transportando materiales de obra de una vivienda a otra. De repente, se produjo una racha de viento muy fuerte que provocó que la carga se precipitara al vacío. Si te fijas, el brazo de la grúa está doblado. En ningún momento se ha roto el cable que la sujetaba», detallaba un viandante que estaba de paso por la zona en el momento del accidente. También lo vivió en primera persona Carlos, un conductor que circulaba a una breve distancia del impacto.

«Iba conduciendo por Arabial buscando aparcamiento. Me situaba a unos cincuenta metros del coche que sufrió el accidente. Vi cómo cayó un palé con cemento o algún otro elemento de construcción desde el cielo. Me he quedado en 'shock'. Podría haberme ocurrido a mí», valoraba tras estacionar su vehículo y acercarse a la zona de lo ocurrido. La Policía Local ya había cortado el acceso por Arabial y Cañaveral para garantizar la seguridad después de trasladar a la accidentada al hospital. Numerosos vecinos y trabajadores de negocios aledaños mostraban su preocupación. Algunos se asomaban por la ventana. Todos se hacían la misma pregunta: «¿cómo está la chica?».

«¡Gracias a dios!»

Los operarios de la grúa, así como albañiles de otra obra próxima en Santa Clotilde, comentaban la suerte de la víctima. «Aunque la carga ha destrozado el coche, menos mal que la mayor parte ha golpeado la parte del copiloto. A ella no le ha pasado nada, pero se lleva el susto», decían en grupo. «No creo que vuelva a conducir...», añadía una mujer visiblemente preocupada por el estado de la accidentada. «¡Gracias a Dios!», sentenciaba al conocer que había salido ilesa. Un guarda de seguridad, una médico o un instalador de placas solares auxiliaron a la joven en el interior del turismo mientras llegaban los servicios de emergencia.

«Desde mi local presencié el impacto. Pensé en quién podía estar dentro del coche y decidí actuar. El cinturón de seguridad la estaba obstruyendo dentro del coche, así que se lo cortamos con unas tijeras. Pude hablar con ella y no paraba de repetir el número de teléfono de su padre. Pensé que se iba a desmayar», revelaba Nathan detallando cómo había logrado colaborar junto a otros testigos en mitad del 'shock'. Todo un milagro bajo los nubarrones que cubrieron el cielo de Granada antes de que volviera a brillar el sol.