Crimen de Marta Calvo: la declaración íntegra del presunto asesino

El presunto asesino de Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo contestó en el juicio a un centenar de preguntas de su abogada y ... los miembros del jurado popular, pero se negó a responder otras muchas cuestiones que tenían previsto formular las acusaciones. Con dudas en algunos momentos y gran firmeza en otros, visiblemente nervioso, lloriqueando, levantado la voz, con el rostro cariacontecido, miradas desafiantes, tono pausado, manos con los dedos entrecruzados y otros gestos de aparente tranquilidad, Jorge Ignacio P. J. dio las explicaciones que le convenían en su estrategia de defensa.

Las manifestaciones del encausado no arrojan luz sobre las principales incógnitas del caso, aunque matizan y detallan algunas circunstancias de las muertes de las tres mujeres, las intoxicaciones con cocaína que sufrieron otras siete jóvenes y el descuartizamiento del cuerpo de Marta. Las Provincias publica la transcripción de todas las respuestas del encausado a las preguntas que le hicieron la letrada María Herrera y el jurado:

¿Cuánto tiempo lleva usted en prisión?

Dos años y siete meses, aproximadamente.

¿En esos dos años y siete meses le caducó a usted el NIE? ¿Pudo renovarlo?

El NIE está caducado desde el 2009 o por ahí, porque me lo hice cuando yo entro en prisión en Italia y me vence, y yo después de Italia me voy a vivir a Colombia, y a España no vuelvo hasta el 2016, que vine de vacaciones y me vi encartado en el problema judicial. Por eso no puedo volver a Colombia y por eso estaba aquí en España.

¿Usted tuvo un problema judicial? No es un problema judicial, sino que usted fue detenido y condenado por la Audiencia Provincial de Navarra mediante sentencia de conformidad. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Conformidad quiere decir que usted asumió los hechos?

Sí, perfecto.

¿Es cierto que esa sentencia no fue firme hasta el 2021 porque se recurrió ante el Tribunal Supremo por el hecho de la expulsión?

Así es.

Gracias. Es cierto, con esa sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra no le constaban antecedentes penales, porque no eran computables y no se le aplicó ningún agravante de reincidencia por antecedentes penales. Gracias. Ahora vamos a lo que nos ocupa y lo que yo le quiero preguntar y quiero que deje bien claro. Y le ruego que a pesar de que tenga derecho a mentir, porque lo van a decir así, porque es un derecho por la presunción de inocencia y no está obligado a decir verdad. Le ruego y le pido por favor que diga la verdad.

Siempre lo he hecho.

¿Usted mató a Arliene, a Lady Marcela y a Marta Calvo?

Absolutamente no.

¿Usted intentó matar o tuvo intención de matar a las otras siete mujeres cuyos nombres figuran en la causa?

No reconozco a ninguna de esas personas. Yo no las conozco por el nombre y cuando vinieron aquí tampoco las pude ver. Así que, para empezar, no sé quiénes son... Ahora que yo he contratado unos servicios sexuales con prostitutas y que puede ser alguna de ellas y que me acuerde de algún episodio con que se relacionan con alguno de esos hechos también.

Vale, entonces le voy a reformular la pregunta: ¿Usted ha tenido intención de matar a alguna mujer o a alguna persona?

Absolutamente no, no tengo motivo.

¿Ni lo ha intentado?

No.

¿Usted ha agredido, ha violado a alguna de estas personas que se le ha citado?

¿Pero violar para qué? Si yo lo estoy pagando por el servicio sexual, creo que el consentimiento ya está implícito de por sí.

¿Desde que fue condenado por la Audiencia Provincial de Navarra, a pesar de que efectivamente no hay ninguna detención ni consta nada, ha traficado con drogas?

¡No, no!.

Bien, usted acaba de decir, de relatar, que no conoce a estas personas que yo le he citado aquí y que han venido como denunciantes.

Sí, las he visto.

¿Ha oído sus versiones?

Por supuesto.

Vamos a ver, ¿puede usted decirme si ha tenido algún episodio de que alguien le sacara un cuchillo en alguna de esos contactos sexuales que mantenía?

A mí me saca alguien un cuchillo y yo lo que hago es ir a denunciar a una persona de esas, porque un cuchillo es un arma que puede quitar la vida. ¡Dios mío! ¡No, no! Y esa creo que es la que dice que yo me hago pasar por español. No sé, señores del jurado, mírenme. Yo tengo aspecto latino. Mi acento es el que es siempre. Yo por español no puedo hacerme pasar jamás. No sé, son hechos tergiversados. ¿Cómo puedo decirlo yo? Se modifican maliciosamente para poder imputar delitos penales. Una cosa que sí quiero aclarar antes de entrar, antes de que el caso de Marta se hiciese mediático, a mí ninguna mujer me había denunciado y no me estaban investigando por ningún homicidio ni asesinato o asesinato como algo como 'hipotiza' la acusación particular.

Yo le quiero preguntar precisamente, como estamos hablando de estas señoras, ¿usted contrataba servicios de prostitutas para tener relaciones sexuales?

Sí, señora.

¿Las contrataba por la mañana, por la tarde, una vez a la semana, cómo lo hacía usted?

Bueno, el horario de visita a esos sitios, no esos prostíbulos, es muy variado, porque si uno está, si uno ha ido a una discoteca y demás y sale a las seis o a las siete, pues uno se pasa sobre esa hora. Si no hay veces, uno va por la tarde y demás. No sé, yo creo que en todo el abanico de horarios que hay, porque eso funcionan las 24 horas.

¿Cómo contactaba usted con las señoras para requerir o para contratar los servicios sexuales?

A ver, hay sitios que se conoce como que son prostíbulos, así funcionan en pisos. Entonces uno puede ir a cualquier hora, timbrar y entra y ya está. También lo he hecho a través de aplicaciones. Sí, de portales, donde estas chicas ponen anuncios y uno accede a su número de teléfono. Eso es otra forma de contactar con ellas. Bueno, esas son las dos formas. Uno va al prostíbulo o uno la contacta por medio del anuncio donde publicita su teléfono y demás.

Usted, en esos servicios que contrataba con estas señoras, ¿solicitaba fiesta blanca?

En un 40 por ciento de los servicios he solicitado y he hecho lo que se denomina fiesta blanca. Aquí aclaro que la fiesta blanca no la inventé yo. Eso es una cosa que está ahí, que cuando yo llegué a España eso estaba ahí y vine a descubrir a través de ella. No es que ahora yo soy el precursor de ese tipo de cosas, no sé cual. ¿Cuántas décadas tendrá eso?

Cuando usted solicitaba los servicios con fiesta blanca, ¿ellas accedían en general?

Es que, es que hay que matizar que es una fiesta blanca. Es que vamos a ver... Fiesta blanca es que yo llevo droga para consumirla yo y la chica no se escandaliza, porque claro, si tú no consumes le parece raro. Segundo, la chica te procura la droga cuando se te acaba la tuya. Tercero, también a la chica le gusta la droga y también consume. Y hay veces dentro de ese marco de cosas, hay veces que se hace uso como erógeno de la cocaína. Un ejemplo pongo en un pecho, pero si pongo en un pecho es para yo consumirla, porque si la pongo ahí lo dejo ahí. ¿Qué sentido tiene entonces?

¿En esas fiestas blancas consumía drogas?

Sí, señora, por supuesto.

¿Las señoras que se ofrecían y aceptaban la fiesta blanca consumían drogas?

Sí, sí.

Bien, vamos a ver. Dice usted que no las ha podido reconocer, no las ha visto. Es evidente. No ha visto a las denunciantes porque había un parabán y no podía verlas. ¿En alguna ocasión usted ha introducido involuntariamente, o incluso voluntariamente, alguna roca o piedrecita o como decían en la vagina y en el ano de alguna señora?

Nunca, nunca. No tiene sentido. ¿Para qué la voy a poner ahí?

Vale. Mire, usted no recuerda, pero ha dicho que no recuerda porque no les ha visto la cara. Pero respecto de Arliene, me parece que se llama, había un vídeo que lo pudo observar usted.

Eso sí lo vi.

¿Usted se reconoce en ese vídeo?

Por supuesto que sí. Y no sé si es oportuno, pero me gustaría explicar qué es lo que ocurre en ese servicio.

Sí, claro, claro. Quiero que lo explique a los miembros del jurado.

Ese día me había tomado unas copas y fui a ese burdel que se llama Sol Valencia, que está en ese edificio en Cánovas. Uno toca en el portal y uno sube. Yo había ido varias veces. Conocía cómo funcionaba eso. Timbré, subí y me abrió la puerta una chica, que al parecer ella vino a declarar aquí, y ahí empiezan las inexactitudes. A mí me atiende la mami. Esos lugares no se regentan solos. Ahí hay diez chicas, doce chicas. Hay una responsable, pues la responsable, la que atiende al cliente, o sea, como uno entra a la habitación y entonces llega la 'madame'... Entonces me saluda y le pregunto si tiene alguna chica que haga fiestas... Yo no sabía que la chica que falleció, que en paz descanse, se llamaba Arliene. Entramos cuando yo me empiezo a duchar porque yo me ducho. Yo veo que lleva la mesita y consume, pero consume drogas que ya tenía. No, porque la mía yo la tenía en el bolsillo. Después, cuando yo salgo de la ducha, yo consumo y empieza el servicio... Yo le pagué una hora porque eso se paga por adelantado, le pagué una hora a la mami y el servicio se desarrolló con naturalidad. Al final del servicio, ya cuando me empiezo a vestir, ella empieza a actuar de forma errática. Me empieza a hablar en portugués. Yo no hablo portugués, le digo qué me dices y no me responde. Digo tan raro, pero pues como ya sabía que no iba a estar otra hora y que yo se lo había dicho y demás, entonces, entonces, bueno, yo me vestí, salí y me fui. Sin más... Es importante matizar que yo no salí corriendo. Me vestí normal y salí caminando. Ahora hago un matiz. No es la primera vez que yo iba, incluso no fue la última vez que yo fui a ese club. Yo fui muchas veces después, entiéndase por cuatro o cinco después.

Perdón. Bueno... Ya se vio el video... ¿Usted corrió o vio convulsionar a esta señorita?

No, absolutamente. Hubiese llamado a la mami o yo que sé, o cualquier historia. Es que es un sitio concurrido. Hay más mujeres, está la encargada.

¿Usted quiso dejar adrede la puerta abierta, o como se ve en el vídeo, también la empuja?

Es que ahí está la cuestión. Yo le empujo con suavidad y pausa en todos los pisos burdel. A ellas no les gusta que uno cierre la puerta porque uno siempre cierra duro y entonces siempre hay vecinos. Entonces, claro, una cosa que suena cada rato puede llamar la atención y puede molestar a los vecinos. Entonces ella siempre cierra la puerta. Ahora, yo tampoco es que haya intentado dejar abierto, solamente la empujé con suavidad, solamente que no alcanzó a cerrar, pero no entiendo qué intención criminal hay detrás de no cerrar o dejar abierta una puerta o cerrarla.

Pero bueno, vamos a ver. Después de que falleciera Arliene, que ya está ahí la autopsia y está todo, ¿a usted le detiene la Policía Local?

Sí es verdad, unas semanas después.

¿Qué ocurre cuando le intercepta la Policía Local?

Es un control rutinario, como a la una y algo de la mañana. No me acuerdo bien. Me piden la documentación y me piden el carnet y demás y pues, efectivamente, empieza a pasar tiempo en el control. Entonces yo le pregunto a los policías y le digo señor policía, yo sé un poco mi situación. Me refiero que soy colombiano, libertad provisional. Yo toda esa documentación llevo encima, por si acaso algún poli en alguna situación me pide documentación. Entonces por lo menos le enseño qué fue lo que hice en ese momento. Entonces, después, después de que ya habían pasado como no sé, unos 30 minutos o por ahí, le pregunté al policía qué pasaba, que si había algo en particular. Me dice lo que pasa es que contigo hacemos bingo. Me dice lo de la libertad provisional y que soy colombiano. A estas horas de la madrugada tenemos que revisarte, aparte que me cacharon muy bien el coche y demás. Y bueno, lo que sí es verdad es que pasaron como dos horas, nunca me explicaron nada y después me inmovilizaron el vehículo y me dejaron ir. Eso fue lo que ocurrió en ese control.

¿Cuánto tiempo duró ese control?

Mínimo dos horas.

Vale. ¿Cuándo se entera usted de que Arliene ha fallecido?

Eso es algo que yo quería explicar, pero no lo había hecho. Resulta que cuando los investigadores no, porque yo me entrego voluntariamente, me preguntan si yo había tenido algún incidente con alguna chica, yo entonces cuento a modo de anécdota lo que me ha pasado esa noche, como lo acabo de narrar a ustedes lo que había pasado esa noche en ese burdel de Valencia. Y entonces me dice un investigador que esa chica falleció. Mira, yo pensé que ese señor me estaba haciendo un farol, o sea que me estaba tratando de intimidar o lo que sea. Yo dije imposible que no me hubiesen llamado. Mira, lo que sea. Yo estoy totalmente identificado. En fin, alguna cosa por lo menos de rendirme declaración o a ver qué pasó. Bueno, yo había sido su último cliente. Y una hora después viene un abogado, que fue mi primera defensa, y entonces yo le pregunto qué le pasó a la chica brasileña, y me dice que sí, efectivamente, que había fallecido, pero que yo no tenía nada que ver, que el juez ya lo sabe. Yo le pregunto si es verdad y ahí es cuando me entero lo que le había pasado a Arliene, que en paz descanse.

¿Arliene estaba convulsionando o se puso a hablar? Quiero que cuente esa escena.

Estaba de pie, caminando. Eso sí, actuaba de forma errática, caminaba a un lado para otro, no sé, era raro. Y claro, yo lo relacioné con que de pronto había consumido droga o alguna historia de estas alucinógenas que yo que sé.

¿Usted ha dicho que se entera en prisión de la muerte de Arliene?

¿Cuándo? Cuando los investigadores me lo dicen. El día que yo me entregué.

Yo también le quería preguntar respecto a las denuncias que han puesto estas señoras. ¿Si usted en alguna ocasión ha puesto algo en alguna bebida o en alguna botella de vino o de whisky?, porque dicen que tenían sabor raro. ¿Si usted introducía algo, porque no sabemos qué es, en alguna botella o en alguna bebida, o en alguna alguna cosa rara?. No sé si veneno estimulante o cocaína o lo que fuera.

Es que en medio de esas declaraciones malintencionadas describen unos efectos de una droga que no existe. Entonces claro que se murió, que vio las nubes, pero después estaba consciente. Yo me he fijado muy bien en qué efectos pueden, sobre todo ya después de verme en prisión y ver de lo que se me estaba acusando, y lo que se me estaba armando detrás. Verá a ver qué efectos causaba, incluso hasta la misma burundanga que dicen, suponen que era algo de eso. Nada. No, eso es una fantasía de esas chicas.

Pero la pregunta es muy concreta: ¿Ha puesto alguna cosa en la bebida de estas señoras?

Absolutamente no. Falso, y aparte de eso, ¿hay pruebas que le encuentran algo a alguna de esas chicas?.

Oiga, cuando usted está en prisión van otra vez los investigadores y le dicen que le van a acusar de los fallecimientos de Arliene y Lady Marcela. Van a notificárselo a prisión porque en principio usted se había entregado por la desaparición de Marta Calvo. ¿Es con posterioridad a la desaparición de Marta Calvo cuando le imputan a usted estos hechos que ahora están siendo juzgados?

Creo que fueron y ya está, pero yo no sé si fueron a imputarme. Eso sí, me dieron unos papeles de que me estaban investigando por eso.

De estas señoras que le han denunciado, ¿cómo han sucedido los hechos? ¿Son ciertos, los ha vivido usted, ha tenido esas relaciones de la manera que cuentan ellas?

A ver, está claro que con alguna de ellas sí que he contratado algún servicio sexual, eso está claro. Pero el resto es inverosímil. Una dice que yo le robé el servicio, ¿pero la llevo yo a mi casa para robarla? ¿Y acaso después no va a saber ella donde yo vivo y demás?

¿Ha robado a alguna persona en alguna ocasión?

A nadie. No solamente a ellas. A nadie, a nadie.

Usted está diciendo que contrataba servicios para mantener relaciones sexuales previo pago. ¿Y cómo costeaba esos servicios? ¿Usted trabajaba y percibía honorarios por esos trabajos?

Hombre, claro que sí.

¿Dónde trabajaba?

Bueno, aparte de cosas extra que yo hacía, como por ejemplo yo soy pintor y yo soy bueno para pintar y algún piso he pintado, yo trabajaba en la hostelería y recogiendo frutas, porque por esa zona hay mucho cultivo y cuando uno es buen trabajador, pues se corre la voz y le avisan a uno.

¿Por qué no tenía usted nominas? ¿Por qué no lo contrataban a usted?

Cuando llego a España en 2016 llego como turista, yo no llego con permiso de residencia ni nada, porque eso yo lo tenía vencido, y para gestionarlo primero, o hay que pasar irregular tres años en el país, en España, o venir con un contrato de trabajo y demás, cosa que yo no había hecho, porque yo venía de turista. Yo me encontré en una situación muy desafortunada, y tras lo de Pamplona estaba obligado a estar en España, porque podía escaparme a Colombia... Entonces por esa situación yo vivía en un vacío legal, por decirlo así. Yo no me podía ir de España, pero entonces yo tenía que estar en España, pero a mí no me podían dar permiso. Fui a tramitarlo, fui a preguntarlo con toda mi situación y todo, pero a mí no me podían dar ni un permiso de residencia, ni de trabajo, ni nada. Por eso eso no podía trabajar en a que me hubiese gustado.

¿Pero qué ingresos podía tener mensuales?

De 900 euros para arriba. Hay veces si pintaba algún piso, si tenía buenos ingresos, pero si no era sobre eso, más o menos vale. Ahora nunca estuve parado. Yo soy una persona muy trabajadora, recursiva...

No se lo han preguntado las acusaciones, pero a lo mejor el jurado lo quiere saber. Yo quería preguntarle: ¿Dónde compraba la cocaína que usted utilizaba para su propio consumo?

Hombre, a terceras personas. Hay mucha gente que vende. En cualquier población siempre sale algún camello. Eso que han dicho de que llevaba en alguna ocasión unas cantidades inmensas... La imaginación de ellas de que llevaba una maleta llena de cocaína, cuando yo llevaba medio gramo, un gramo, si acaso lo mío.

Otra cosa, ¿usted llevaba en alguna ocasión un azulejo?

Nunca ¿pero para qué?

¿Dónde se solía consumir o cómo solía consumir la cocaína que usted llevaba en el piso o el prostíbulo?

Es cierto que hay veces que uno se hace rayas, pero principalmente esto es una usanza en Colombia, y no sé si en el resto de Suramérica, cuando se coge la esquina de una tarjeta y el recipiente o donde esté la droga o la bolsita y se inhala de esa forma. Entonces que en mi opinión es mucho más práctico.

¿Pero usted ha hecho en alguna ocasión rayas de cocaína para que estas señoras consumieran o consumiera usted de un dedo de ancho y casi toda la mesilla? ¿Nunca usted ha llevado en alguna ocasión algún cilindro o bolsa grande en alguno de esos contactos sexuales que ha tenido?

Nunca, yo siempre he llevado, si acaso mi dosis y ya está. ¿Vale?.

¿Qué pasaba cuando se le acababa la droga y quería consumir más?

Pues es que ahí está implícita la fiesta blanca. Ellas no sé, no puede decir que ellas tuviesen y me vendiesen su droga, pero siempre utilizaban la figura de una tercera persona, a la cual llamaban y le traían droga y ya está. No sé, me la han proporcionado o me ayudaban a conseguirla, porque claro, si uno no conoce a alguien de confianza en el entorno donde ella está trabajando, pues es imposible conseguir.

¿Usted en alguna ocasión ha extendido unas cantidades de cocaína encima de una cama y ha cubierto toda la cama llena de cocaína?

Es una fantasía eso que he cubierto todo el cuerpo de una persona, toda ella de cocaína. ¿Pero con qué sentido?

¿Alguna señora le ha recriminado a usted su conducta? ¿Le ha vuelto a llamar para recriminarle algo? ¿Le ha denunciado con anterioridad? ¿Ha tenido algún problema con las señoras que usted ha contratado?

Jamás y eso está documentado. No existe.

Hay una muestra de ADN suya en el caso de Lady Marcela, y a la vez hay una muestra de ADN de otro varón no identificado. ¿Usted estuvo con Lady Marcela?, y si no lo recuerda, diga si pudo estar o no pudo estar.

Sí es probable que haya estado allí, porque a no ser que hayan manipulado la prueba del ADN, sí es probable que yo haya estado, ahora bien, yo no he tenido ningún incidente con ella.

¿Ha tapado la cara a esta señora, la ha arañado o la ha querido asfixiar?

No, por supuesto, ¿pero por qué motivo yo voy a hacer eso a una mujer o a un ser humano? Es que ya da igual que sea mujer, hombre, va en contra de todos mis principios.

Aquí ha venido a declarar un señor que dice que usted le vendía cocaína para él, y a su vez, hacerla llevar a terceros. ¿Usted le ha vendido en alguna ocasión cualquier tipo de droga para que él la suministrara a un tercero?

Jamás, jamás. Y lo único que puedo decir de eso es que yo entiendo que el señor es muy buena persona y sé que debe estar muy disgustado y se llevó un susto muy grande cuando se vio cerca de todo esto, y es culpa mía por dejarle ese vehículo con la documentación ya metida en la gestoría.

¿En qué gestoría?

En una de Xàtiva, vale. Y yo fui a enseñarle dónde era y a presentarle a la gestora para que le entregara la documentación y ya está. Eso fue todo. Ahora ese señor no tiene nada que ver, pero yo sí entiendo que está muy molesto y como está muy molesto viene aquí, me desfigura, pero...

Yo le pregunto si le ha vendido droga en alguna ocasión. Solamente le estoy preguntando eso, independientemente de que el testigo esté dolido o no. ¿Usted no le ha vendido?

No, no, no vale. Ni le he dicho otras barbaridades como él. Viene a decir aquí que yo le dije que no se qué, que yo indiqué un buen sitio para dejar un cuerpo esto y lo otro. Pues eso es una sandez.

Vuelvo a insistir sobre las denunciantes que han venido, ¿usted ha tratado en alguna ocasión de matarlas? ¿Ha utilizado sustancias para matarlas?

En absoluto.

¿Ha puesto alguna sustancia en alguna copa?

No, por supuesto que no.

Hemos hablado de Arlien y hemos hablado de Marcela. Evidentemente sí que es cierto que se vieron. Y usted no ha negado que pudiera haber estado con ella.

Quisiera matizar una cosa. Primero, yo no he tenido ningún incidente con una chica de esas características. Segundo, es que me parece que la acusación conoce el mundo de oídas. El sitio donde donde, al parecer, ejercía este trabajo Lady Marcela, que en paz descanse, es un piso burdel. Y entonces a ellos lo que les interesa es facturar bien, que los clientes se captan por los anuncios, pero si un cliente sabe que ahí funciona, timbra, le abren y lo atienden. Yo he ido a varios... Nunca me ha atendido ninguna chica sola y siempre hay alguna 'madame' o hay varias chicas. Yo sí he hablado con el juez al respecto y le dije lo mismo que estoy comentando a ustedes, porque realmente a mí no me resulta haber tenido ningún incidente con con Lady Marcela.

¿Alguna señora de estos pisos le ha impedido que saliera, les ha insultado, vejado, mirado con cara de odio o coaccionado en alguna ocasión su libertad?

Nunca, pero nunca, lo he hecho bien.

Una pregunta que no sabemos, pero cuando terminan los servicios sexuales que se han contratado, ¿ellas se pueden ir o le tienen que pedir permiso a usted o salen de la habitación? ¿Cómo es?

Ya uno uno sale directamente, muchas veces lo acompañan a uno hasta la puerta o hay veces que uno se va solo y ya está, porque es un lugar público.

¿Ellos le dicen a usted que ya ha acabado el tiempo?

Incluso le avisan a uno con antelación. La mami golpea en la puerta y ya se sabe que ya uno tiene que vestirse y salir.

Vamos al fatídico día que fallece Marta Calvo. ¿Usted había contratado los servicios de Marta Calvo? ¿Es correcto?

Sí, señora.

¿Había contratado por una hora o por varias horas?

No me acuerdo. El primer encuentro no me acuerdo cuánto fue.

Yo me refiero al de la casa de Manuel.

Es que... Es que no sé si es oportuno, pero a mí me gustaría narrar qué es lo que ocurre desde antes que yo contrato el servicio.

Bueno, pues yo le voy preguntando para no divagar. ¿Contrató los servicios de Marta Calvo sí o no?

Sí, sí, vale.

¿Por cuánto tiempo más o menos los contrata?

Varias horas.

¿Varias horas? Oiga, ¿le dice usted a Marta cuándo puede acudir y ella le contesta algo o no le contesta? Si estaba con un cliente anterior o no estaba, si estaba ocupada, si podía.

Yo para mi cumpleaños tuve la desafortunada idea de pasar la noche anterior a que viniese mi madre, acompañado, por decirlo así. Entonces escribo a diferentes chicas, una de ellas es Marta, que en paz descanse. Y ella me responde en ese momento que está ocupada y que ella me avisa cuando tenga tiempo. Bien, ahí es cuando tengo yo un segundo encuentro con una chica que dijo aquí que yo tenía la mirada perdida Entro al piso, le pago la hora, me ducho y cuando ya voy saliendo me pregunta si vamos a hacer fiesta. Yo le digo que sí pero que aquí no tengo, y ella responde que tiene un amigo, que le dé 60 euros y consigue cocaína. Entonces le digo espera que pase un rato y ya vemos qué hacer. Y entonces me dice que sin fiesta no es igual, y vuelve y me lo repite y a mí ya me incomoda, porque ya le he pagado su servicio y ahora me está pidiendo 60 euros más. Me sentí cajero automático y le dije si quieres devuélveme lo del servicio y me voy. Ella muy elegantemente me devolvió el dinero que yo cogí y me fui. Eso fue todo.

Volvamos a lo de Marta, por favor, concretando.

Ah, bueno, después de ese servicio, después de ese encuentro con esa chica, he pasado un rato por ahí y es Marta la que me escribe y me dice que ya esá disponible. Y entonces le dije que me interesaba hacer varias horas, pero en mi casa, porque ya era bastante tarde y quedarme ahí después salir... Y ella me dice que no hay ningún problema. Vamos, recógeme y ya está, porque yo no tengo coche. Me decía ella. Le digo bien, no hay problema. Eso no sé si está documentado o no, pero esa fue la conversación. Voy, la recojo. No hay ningún problema. Subimos al piso, bajamos, llevo un bolso con cosas de ella y llegamos a Manuel. Se desarrolla todo normal y demás hasta que después de varias horas ella me dice que lleva dos días de fiesta, que no se siente bien. Paramos y yo me tomo una ducha y ya está. Yo le digo bueno, pues ya está, ya hemos pasado varias horas. Nos acostamos y ya, pero la cuestión empezó cuando yo me desperté. Bueno, primero la llamo para ver si se ha despertado o no, y no se despierta. Subo la persiana, la miro. Veo que tiene un gesto un poco extraño. La toco, la muevo y noto que el tacto es extraño, ya no puedo decir que estaba fría, pero temperatura le faltaba. Yo había estado unas horas antes con ella. Lo noté enseguida y entonces le tomo el pulso. No le encuentro pulso, no respiraba y entonces a mí se me viene el mundo encima.

Tengo otra pregunta antes de que usted siga: ¿Mató a Marta Calvo? ¿Tuvo intención de matarla? Le introdujo algo raro o le dio algo que le pudiera causar la muerte?

Absolutamente no.

¿Por qué no llamó al 112 cuando ve que ha fallecido?

Es que mira... Y en ese punto yo iba... Claro, a mí se me viene el mundo encima y yo lo que pienso es en suicidarme. Yo me sentí muy desgraciado. Lo único que yo quería era pasar un buen rato y mira con lo que me encuentro. Claro, entonces a mí me viene la cuestión de los antecedentes por droga, colombiano, servicio sexual. Yo pienso en suicidarme, la verdad. Y al ver que no tenía signos vitales y demás, seguramente llevaba tiempo así, no me pareció oportuno, porque lo que yo quería era suicidarme. Ahora también es verdad era un acto de egoísmo. Me acuerdo que mi madre venía al día siguiente. Entonces yo decido despedirme de mi madre, sin que ella lo sepa, como describía en la carta. Mi madre es una persona muy humilde. Es una persona pobre con sus limitaciones, pero siempre ha querido lo mejor para mí. Nunca estaba de acuerdo con nada ilegal o inmoral. Me ha dado buen ejemplo. Y me daba yo cuenta de que si yo hubiese seguido sus consejos desde siempre, no me hubiese visto en todas esas situaciones. Entonces al ver que era el único ser que yo veía que me había querido en la vida, quise despedirme de ella en un acto de egoísmo. Entonces pienso en la situación y digo, claro, si viene mi madre y entra en la casa y la encuentra.

Perdón, su madre podía haber ido a la casa de l'Olleria y no ver a Marta. ¿Su madre tenía intención de ir a Manuel a pagar el alquiler?.

Es que lo habíamos hablado. Era primeros de mes y, aparte, si ella quiere ir a casa, yo cómo le digo que no. Es más raro. Le va a parecer que esa casita se había alquilado, porque una tía de nosotros se casaba unos meses después, y aunque el contrato se hubiese hecho para un año, no había problema en rescindirlo antes... Nos hicieron un contrato de un año porque venían unos familiares y era mucho más barato y mucho más sencillo si se iban a quedar unos días en España quedarse allí, dado que el pueblo tiene fácil comunicación con Valencia y con el resto de España. Le salía mucho más barato que alojarse en un hotel, entonces por eso tenía esa casa. Bueno..., la cuestión es que se me presentan varios escenarios. Es que mi madre quiere ir a la casa, y los caseros porque no era un secreto que yo, ni eso fue hecho aposta, ni premeditado, ni mucho menos, fui con Marta a la casa, y por mis teléfonos, por cualquier cosa, podían saber que estaba allí. Entonces el casero podía ir y encontrar eso (el cadáver).

Perdón que lo interrumpa. Ahora sigue con el relato. ¿En alguna otra ocasión había llevado a alguna señora a su casa a Manuel y había ocurrido algún incidente?

No, no.

Siga entonces.

Claro, bueno, se me presenta ese escenario y entonces decido yo. Craso error. De sacarla de casa, porque solamente de ese hecho me podían hacer responsable a mí, pero dado que me iba a suicidar, pues qué más daba. Entonces, efectivamente, se me presenta la siguiente situación. Si yo hubiese tenido una cochera en casa, la hubiese metido en el coche y la dejaba ahí y ya está. Pero es que eso es una comunidad un poquito pequeña. Todo el mundo está pendiente de día y de quién sale. Yo si salía con un bulto, el que fuese, y lo metía en el coche se habrían dado cuenta. Y en fin, no me pareció prudente, por decirlo así, y por eso es que decido sacar a Marta, como ya muy bien se sabe. Mire, yo no tengo ánimo de martirio. Si yo conté lo que ocurrió fue para hacer paz con mi conciencia, para que la familia, si no me cree, supiera lo que había ocurrido y les pido perdón por ello, y para que la encontraran. Y así se podía aclarar el caso, porque yo no le quité la vida. Yo hice algo terrible, que lo admito, y aquí estoy sentado por eso. Yo la saqué de casa de esa forma, y aunque no haya muchas pruebas como dicen, lo que pasa es que la ciencia forense no sé hasta qué punto es exacta.

Pero no divagamos. Aquí la ciencia forense ya nos ha dado unas explicaciones que todos conocemos. Yo lo que le quería preguntar en concreto es por qué no llamó al 112, que creo que ha quedado explicado, y que por qué hizo lo que usted hizo. Que le quiero preguntar también por si alguien lo piensa, si realmente lo hizo así, porque le van a decir para que no pudieran identificar al cadáver. ¿Usted les dijo dónde estaban los restos de Marta?

Sí, por supuesto, para ubicar a los señores del jurado, cuando yo hablo con los investigadores, que fueron muy amables, pensaba que iban a tener una reacción. ¡Dios mío!. Si yo duré tanto tiempo en entregarme fue porque yo tenía mucho miedo. Mucho miedo a entregarme. Ni siquiera me imaginaba lo que me iba a esperar... A mí no me ha denunciado ninguna mujer antes de que el caso de Marta se hiciese público. Ni me están investigando por ningún homicidio ni ningún asesinato, como plantean por ahí. Pero a mí me dicen los investigadores lo siguiente: Tú nos has contado eso. Que eso es otra inexactitud, porque aquí vino el instructor de la causa y dijo que no, que yo no les había dicho nada hasta que no llegó mi abogado.

¿Desde que ocurren los hechos, va a los contenedores, etcétera, etcétera. dónde ha estado usted esos días hasta que se presenta en el puesto de la Guardia Civil?

Los primeros días los pasé por por la zona de la Safor. Yo viví ocho años en Gandia. Sabía en qué portal podría más o menos timbrar para dormir dentro de un portal o en qué lugar podía dormir, por decirlo así. Después, cuando empezaron a pasar los días y demás y veía que yo no me podía suicidar porque.. Cierto que yo estaba muy desesperado y demás, pero cuando uno se ve frente a la muerte, porque yo quería poner la cabeza en las vías del tren y ese tipo de cosas o tirarme a un camión, yo decía pero vamos a ver. No soy creyente. Yo decía si no le he quitado la vida a nadie,¿por qué me voy a quitar la mía? Y entonces, efectivamente, al final no pude y preferí entregarme. Ustedes no saben lo que es sufrir dos años y medio en esta situación. Yo sé que aquí hay muchas personas que también sufren, lo sé, pero yo también soy un ser humano. Lo que quiere decir es que los investigadores, cuando yo les cuento la historia, lo que ocurrió, me dicen que llevan días investigado, que son un grupo de élite y que tienen cierta información mía. Y me dicen tú no vas a contar desde el servicio con Marta hasta que se fue tu madre. Nosotros vamos a ver todas esas cosas de tu versión si coinciden y podemos buscar, y si no coinciden estás jodido. Luego empezaron a ver que, efectivamente, compré unas cosas, que estuve en tal lado, que estuve en tal otro. Entonces empiezan a ver que coinciden, llegan y me dicen: mira lo pusiste muy difícil, encontrar un cuerpo en esas condiciones es muy complicado, y como no encontremos el cuerpo tú te vas a comer un asesinato o más. No, tranquilo, yo les digo la verdad. Busquen, por favor. Me acuerdo tanto de esas palabras que dije, porque miren, estoy respondiendo por tres.

Durante ese tiempo que transcurre, desde que suceden los hechos y usted se entrega, ¿pasan como 14, 15 o 20 días?

Pasan 20 días o más.

Cuando usted está por ahí y dice que se asea, ¿dónde se lavaba usted?

En muchos sitios, en los servicios de Mercadona y demás. Aparte de eso compraba comida, y no salía mucho. Yo soy una persona muy organizada. Entonces, claro, yo lo que quería era suicidarme, pero yo no iba arrastrándome como una serpiente por el suelo. Si yo tenía hambre, yo comía. Si yo necesitaba ir al servicio, yo iba. Me lavaba la cara, los dientes e incluso varias semanas después me afeité.

Cuando se presenta en las dependencias de la Guardia Civil de Carcaixent, ¿hay dos agentes de la Guardia Civil?

Sí.

¿Usted tenía el pantalón manchado de barro, la mochila manchada de barro?

Sí, claro.

¿Qué ocurre cuando usted se entrega? ¿Qué le dicen? Qué dice usted?

¡Dios mío! Primero la decisión de timbrar al cuartel de la Guardia Civil para decir mira, soy tal persona, creo que me están buscando. Y dejadme seguir y os cuento qué ocurrió. Bueno pues timbro, me toca a mi esperarme como diez minutos y después me contesta. Yo le digo mire señor policía, señor guardia civil, es que tenía un problema con una chica. Es igual. Me estarán buscando. Mi nombre es tal pero entonces empieza a indagar por el telefonillo, y le explico que el problema ha sido con una chica que contraté un servicio y demás. ¿Y qué pasó con esa chica que falleció? Él me iba preguntando a mí y yo le respondía.

¿Le preguntó y usted le cuenta desde la calle?

Si no lo hago no me abría la puerta. Pero vale, a las tres porque una cosa es a la hora que registran de que yo entro y otra cosa es a la que yo llegué: sobre las tres y algo o dos y algo.

¿Usted llevaba en la en la mochila una carta manuscrita que se ha dado lectura hoy?

Quiero puntualizar esa carta. Yo la escribí el lunes después de que se fue mi madre. Voy a intentar suicidarme y por eso le escribo, para que lo sepa, aunque si no lo pongo ahí, para que sepan qué había ocurrido con la chica. Que por todo supe que se llamaba Marta, porque yo no sabía que se llamaba así, y este dato se lo doy a la Policía para que no piensen que yo lo inventé o lo escribí antes de entrar a la comisaría de la Guardia Civil, que es lo que 'hipotizan' ellos, porque ya todo lo mío queda desvirtuado. Como no quieren creerlo, entonces es mentira y según ellos no la escribo por la tarde en el Vips de Gran Vía. Allí la escribo y la guardo en la bolsa, porque si en algún momento me quitaba la vida, por lo menos sabían qué había ocurrido y por qué me había suicidado.

Ellos aducen que la carta estaba perfecta. ¿Dónde estaba esa carta? ¿Dónde estaba esa nota manuscrita?

Como ya conocen mi situación jurídica y que yo llevaba todos mis papeles, incluso los de la libertad provisional y otros documentos, entonces lo metí en un sobre plastificado con todos los papeles. Realmente cuando yo me entregó a la Guardia Civil yo no me acordaba de la carta. Eso va a tomar relevancia ahora, porque es que yo declaro a la Guardia Civil lo que me ha ocurrido. O sea la carta no venía al caso, la carta venía al caso si yo me suicidaba. Por eso la escribí.

Los guardias civiles que están en la puerta llaman a otros compañeros. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que llega a Carcaixent hasta su declaración formal en presencia de su letrado?

Doce horas por lo menos.

En esas doce horas, ¿usted fue interrogado? ¿Contó usted a los guardias civiles lo que había pasado?

Conté lo que había ocurrido por lo menos diez veces. Y yo no entiendo que connotación jurídica tenga eso. No sé si es que uno no podía declarar antes o lo que yo no puedo hacer. No sé por qué el instructor dijo que no a preguntas de mi letrada. Por lo menos diez veces y lo recuerdo porque las conté. Primero a los guardias civiles, a cada uno de los que estaban en el cuartel, después a los investigadores que llegaron. Vino uno, después llegó otro, después los dos juntos, después llegó el instructor.

¿Por qué se lleva su madre su tablet?

Pobrecita, ami mamá le pareció bonita la tablet. Yo me iba a suicidar, sabía lo que había pasado y le dije mamá, pues cójala sin más. Ahora le digo yo una cosa: ¿qué han encontrado en esa tablet que aun está borrada? Mi mamá ni siquiera sabía el número de identificación para abrir el portal. Se lo di yo a la Guardia Civil..

Perdón, ¿esa tablet se entregó a la Guardia Civil?

Por supuesto y no aporta nada. También a mí me cogieron una réflex, que no aparece en ningún lado. Me decía un guardia civil que tenían mi cámara de fotos como si yo hubiera hecho algo raro, y yo le dije que tenía varias tarjetas y no sale nada, porque igual que la tablet podía salir que en alguna ocasión busqué la fiesta blanca, ¿pero qué?

Volviendo al escenario de los hechos que ocurrieron con el fallecimiento de Marta. Aquí no le voy a hacer repetir cómo fueron, porque lo hemos oído hasta la saciedad. Pero yo le quiero preguntar si usted limpió con unos productos el baño. ¿Puede relatar eso sin entrar en detalles cómo fue el desmembramiento y los productos que utilizó? ¿Puede decirlo, por favor? ¿Y qué es lo que había cuando hicieron la inspección ocular en su casa?

Es que aquí hay tantas cosas para decir que yo no sé por dónde empezar. Lo primero que quiero decir es que a mi defensa anterior le maticé mucho. Una cosa que es que cuando yo tiro las sierras en Massanassa, yo pasé por Carrefour y compré... Que si lo hubiesen buscado lo habrían documentado. Pueden hacerlo si quieren, porque la fecha y la hora fue al mediodía... Yo compré, bueno, entre lejía, amoníaco, todo tipo de productos para limpiar, incluidas fregona y escoba y demás, porque yo eso lo tiré después... Después de que yo hago la primera limpieza, yo noto que en el desagüe quedaban ciertas cosas, y por eso compro el desatascador ese y lo pongo ahí y ya no quedan. Al ver que no queda más, por eso incluso queda una botella de un líquido que ya no me acuerdo que es en el coche y que yo termino dejando en l'Olleria. Pero es que yo ya he limpiado hasta la saciedad... Aquí se dicen cosas muy inexactas.

¿Usted se sometió voluntariamente a la prueba de la pericial psiquiátrica?

Sí, por supuesto, lo hice voluntariamente.

¿Sabe usted que podía haberse negado?

Por supuesto que sí. Y entonces aquí viene una cosa, y sé que esto no viene al caso...

Un momento, yo le hago la pregunta y luego usted, si quiere añadir... Parece que se hace constar que usted prefiere pagar prostitutas que masturbarse. ¿Esa pregunta quién se la hace?

Los forenses y después viene tergiversada y mal escrita, porque ni siquiera yo hablo así para ponerla ahí y hacer ver que yo veo las mujeres como cosas o como objetos.

¿Usted qué responde a esa pregunta?

A la pregunta que ellos me hicieron de que si era mejor masturbarse que ir a un sitio de alterne, yo respondo que hombre, que es más satisfactorio ir a un sitio de alterne, tener un encuentro con una mujer que masturbarse.

Es decir, ¿usted responde con sinceridad deduzco o lo que usted cree?

Bueno, es mi opinión, por supuesto.

Tampoco sé si tiene mucha importancia para los señores del jurado, del tribunal, pero por si acaso. ¿A usted le preguntan si su hermana tenía alguna enfermedad y usted dijo que era bipolar?

Tuvo un episodio que lo superó. Sí, ni más ni menos.

¿Y eso se lo dijo usted allí?

Sí, allí estuvo con psiquiatras y también tratada. Y nosotros pensábamos que eran drogas. Por supuesto, se hicieron test de todo tipo y mentiras que no, aparte de eso, fue ella. Estuvo tres días ingresada, pero con anterioridad ya manifestaba síntomas. Ya no fue solamente un brote corto de tres días. Ya sabes que los forenses también... Es que ahí es donde yo digo que son muy inexactos.

Hacen constar que debido a que le hacen un test de toxicología, además, donde se debe hacer es en el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, y mandan una muestra de cabello de usted y entonces ahí se acredita o no los meses en los que había podido consumir drogas o no. ¿Cuándo se corta usted el cabello?

Mira aquí quiero yo matizar eso. Miren, señores del jurado, por parte de la acusación, me imagino que debe ser por parte de la Fiscalía y de los investigadores, a mí me contaminaron mi defensa.

Ciñámonos a lo que le pregunta.

Sí, sí, es que yo le dije al abogado y el lo vio el día que yo salí, el 14, para una recolección de muestras en la casa de Manuel. El vio que yo me corté el pelo y me dijo ese día: Oye, que te vamos a hacer una prueba del cabello, no te vayas a cortar el pelo. Yo le digo ¿pero me lo dices ahora?, pero si ya me lo corté, hermano, que me lo cortó mi compañero de celda, que era el peluquero del módulo. Entonces él me dice: Ah, bueno, bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema, y cinco meses después me llaman los forenses para la prueba del cabello. Y después yo me imaginaba todo menos que tenía que argumentar, demostrar mi dependencia tóxica. Me hizo un gol la acusación porque viene a decir que yo no consumía drogas y demás. Cuando mi abogado pudo haber expuesto con claridad de que yo me había cortado el pelo. Yo expliqué esto a los forenses con claridad. Yo les dije señores forenses, miren, yo me corté el pelo y nosotros tenemos cámaras en todos los lados. Les decía que miren las cámaras y verán cómo el día anterior yo vengo con el pelo un poquito largo.. Yo me había cortado el pelo en prisión a los pocos días de entrar, porque, claro, me sentía desaliñado. Aquí hay muchas otras cosas que seguramente no vienen al caso explicar, pero que se han excedido. Sin contar la campaña de desprestigio, fuera de la profesionalidad que ha hecho la acusación particular. Ellos no son técnicos. Eso lo puede decir un perito. Eso no lo pueden decir ellos... Desde el minuto cero...

¿Me puede hacer caso, por favor? Y no hacer apreciaciones. Eso servirá para el informe. Y hoy estamos practicando un interrogatorio. Por favor, vamos a ver. También hay una aseveración que se hace. Que dice que usted puede considerar a las mujeres como un objeto. ¿Usted considera las mujeres como un objeto?

La mujer es un ser humano, es lo más lindo que hay. ¿Cómo va a ser un objeto?

En esa pericial también se incidió en que usted había pedido un bolígrafo para rellenar el test en lugar de un lápiz, y que parece ser que eso denota desconfianza. ¿Usted pide un bolígrafo? ¿Por qué lo hace?

Es que digo más, si yo sé la jugarreta que me iban a hacer los forenses aquí tergiversando todo, no me presto, no me presto a esa prueba. Claro, yo no confiaba ya, porque yo veía cosas raras dentro del coche. Yo no he matado a nadie ni he abusado de nadie, y ya me están acusando de eso desde el principio. Ya empecé a ver que la cosa iba por ahí. ¿Cómo me iba a fiar yo un poco del sistema? A mí ya me daba susto. Si lo hacía con lápiz, igual lo podían cambiar. Y después iba a decir claro que iba con mucha, mucha confianza. Y digo más, no me hubiese presentado si hubiese sabido la jugarreta que me iban a hacer aquí diciendo que no sé qué rasgos antisociales y misántropo.

Por lo que deduzco, no está de acuerdo con el informe, pero eso es al margen, eso ya se verá.

Ah, no, es que sólo escriben ellos.

A usted le dijo la Guardia Civil que efectivamente iban a mirar donde usted había dicho que estaba el cuerpo y que iban a rastrear y todo eso. ¿La Guardia Civil en aquel momento dudó de su veracidad, de lo que había declarado?

A mí me dijeron que me daban un voto de confianza. Lo que pasa es que lo que dije antes es muy complicado: encontrar un cuerpo ahí. Ya después, cuando hicieron ese inciso, que ahora le encuentro mucho sentido, dijeron que si no lo encontraban me comía un asesinato o varios. Eso me dijo uno de los investigadores. Yo no le hice mucho caso, pensé que era un farol, un farol. Mira, aquí estoy después de...

¿Se le había investigado a usted por algún delito de tráfico de drogas?

No, tampoco.

¿Se le había investigado a usted por un delito de agresión sexual?

Nunca, nunca. Para mi la sexualidad es casi sagrada.

¿Usted en algún momento ha cambiado su versión? ¿Ha dado otra versión? ¿Ha dicho otra cosa distinta a alguien o algún medio, o alguna cosa distinta de lo que dijo en su momento y además de forma espontánea, sin letrado, aunque luego efectivamente lo ratificara con letrado?

Miren, señores del jurado, yo solo conté lo que ocurrió. Punto. Me dejan, me ponen sobre una luz muy extraña y me hacen quedar tremendamente mal. Sí, pero yo tenía que hacer paz con mi conciencia. Y que la familia de esta pobre mujer supiese lo que había ocurrido.

Para terminar, cuando en la carta pone usted asesino de mujeres porque le han hablado que si lo hizo en plural, y ha dicho usted que es una forma coloquial. Yo le pregunto: ¿Usted se refiere a asesino de mujer, asesino de niño, asesino de ley, es decir, habla siempre en plural?.

Eso es una forma de hablar. Por eso se habla siempre en plural.

¿Usted ha cometido alguno de los delitos que le vienen imputando? Insisto, ¿ha tenido alguna vez algún motivo o alguna intención de causar daño o matar a alguna de las denunciantes o a las tres fallecidas?

No, yo no he tenido nunca intención de hacer daño, ni matar, ni causar ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar, ni a las chicas que han fallecido. ¡Dios mío!.

No hay más preguntas.

(La presidenta del tribunal, la magistrada Clara Bayarri, comienza a leer las preguntas de los miembros del jurado popular)

Alguno de los miembros del tribunal, ya que él ha dicho que a los miembros del tribunal les va a contestar, ¿quiere hacerle alguna pregunta al encausado? Bueno, la pregunta es ¿por qué se identificaba con nombre e identidad falsa en las citas con las chicas? Es una pregunta que quiere saber uno de los miembros del jurado. Si quiere contestarla.

¿Pero con cuáles? Es muy genérica esa pregunta. Yo de normal me presento como Jorge y no me identifico con otro nombre, pero no sé...

¿Por qué cuando recibe a la madre de Marta Calvo en la puerta del a casa de Manuel le manifiesta que no conoce a su hija?

Uno. Yo no sabía que era la madre así ella lo manifestase. Yo pensaba que era la 'madame' o algo así del lugar donde ella ejercía su trabajo. Segundo, ella me habla por el nombre de su hija, y yo por el nombre no la conozco y realmente ni me acordaba del otro nombre que ella usaba en el sitio de trabajo. Bien, es verdad, bien es cierto que había ocurrido lo que había ocurrido. Yo no le iba a decir lo que había pasado. Perdonen ustedes.

Hay un montón de preguntas. La siguiente pregunta es si usted tenía y cómo consiguió la tarjeta encriptada, la tarjeta holandesa.

Se conoce el mundo de oídas. No lo digo por ustedes, faltaría más. Pero ya que han venido técnicos y demás, esas tarjetas se compran por internet y se puede meter en un teléfono o en otro. Ya está. Hay veces que alguien hace ese trabajo y se lo vende a otro por un precio. Eso ya es otra historia. Para evitarse el trabajo de comprarlo por internet, dejar algún registro y demás, porque puede ser que lo utilicen algunos grupos criminales, si bien es cierto. Lo que pasa es que eso también es muy frecuente entre las personas extranjeras, porque esas tarjetas tienen cobertura, y eso no lo han explicado aquí, en casi todo el mundo. Entonces tú puedes estar con una persona que está en otro país y demás y no te tarifa de otra forma ni nada. Y si tú te vas a otro país, también puedes comunicar. Esa es la gran ventaja de ese sistema.

¿Y usted lo compró con su línea de correo habitual? Me ha parecido que es lo que ha contestado.

No, no, no, yo solamente dije que se compra por internet.

¿Por qué tardó 21 días en entregarse, pudiendo haberlo hecho antes, visto lo visto, que se iba a entregar?

Es muy buena esa pregunta. Pues si yo hubiese sabido que no iba a ser capaz de quitarme la vida, no, no hubiese movido a Marta de la cama. Hubiese llamado a la Guardia Civil y no estaríamos sentados aquí, pero yo no puedo cambiar lo que hice.

En cualquier momento, usted puede decir que no quiere contestar. Le sigo leyendo, pregunta a otro miembro del jurado si usted, durante el tiempo que estuvo desaparecido, contactó con su madre.

¡Ay, Dios mío! Dios mío, si les digo. Mire, estamos hablando que aquí esto estuvo seguido al milímetro. Si es que es que yo hago la pregunta y sé que eso no es precisamente, pero si yo comuniqué con mi madre ¿cómo, dónde, de qué manera? Jamás me comuniqué con ella. Jamás. Jamás. Jamás. No hubo comunicación. Eso son elucubraciones de parte de los investigadores o de la acusación. A mi madre han querido..., incluso mi madre declara voluntariamente, y mi madre estaba en pro de ayudar hasta que empezaron a acusarla de que ella me ayudaba a limpiar, de que ella sabía la acusación, que ella sabía. Cuando ella no sabe nada, ella no sabe nada. Yo eso que me ocurrió es un hecho muy grave. Yo no le dije nada a nadie, no le dije nada al señor que vino ayer aquí, no le dije nada al casero, yo no le dije nada a nadie. Entonces, claro, cuando ella ve que le empiezan a acusar de cosas que no hizo, yo me mantengo al margen. Yo ya dije lo que podía decir. Yo con mi madre no me comuniqué hasta que los investigadores me dejaron hacer una llamada cuando yo me entrego y hablo con ella. En ese tiempo yo no me comuniqué con ellos y si me comuniqué, los reto a que digan cómo, dónde y cuándo.

Ya que usted ha decidido que va a contestar a las preguntas del jurado, he visto que hay muchísimas. Hacemos un receso, vamos al baño, tomamos agua de paso, descansamos un poquito y seguimos dentro de 20 minutos. ¿Vale?

(El interrogatorio continúa tras un receso de 20 minutos)

¿Qué hizo las tres horas que el móvil marca que estuvo sin moverse cerca de las localidades de Senyera y Beneixida?

Miren, señores del jurado, yo declaré con exactitud qué ocurrió. Yo vi la exposición y entiendo que mi teléfono quedó, seguramente porque tuvo que ser así, conectado con esa antena que queda a tres kilómetros de Manuel, porque esa es la única explicación que yo le doy... Es un pueblito que queda a tres kilómetros. Hay que entrar por una carretera aposta. Nunca he ido, nunca he estado, nunca, nunca. No es por nada. Entonces no, no sé... Después basado en eso hicieron unas búsquedas y demás, pero eso yo ya sé, ya sé, ya sé. Mandé decir a los investigadores que no iban a obtener ningún resultado, porque yo allí no había estado. Lo que ellos 'hipotizan' no era así, lo que ocurrió fue lo que yo ya dije. Bueno, ellos tienen que hacer su trabajo, yo eso lo entiendo. Han buscado y no han encontrado.

¿Cómo sabía que usted fue el último cliente de Arliene si no sabía que estaba muerta, ni se acuerda de la fecha que estuvo con ella?

Lo sé posteriormente porque me lo indican a mí, perdón, cuando yo declaro al investigador que me pregunta si yo he tenido algún incidente. Así relaciono un servicio sexual. Yo refiero eso como anécdota, pero no sabía ni que había sido su último cliente ni que ella había fallecido.

Otra pregunta. Si sus ingresos medios eran de más o menos 900 euros, ¿de dónde sacaba la gran cantidad de dinero que llevaba encima el día del control rutinario del coche y el día que se entregó?

Yo he dicho que soy bastante organizado. Yo tengo ahorros por mi situación. Yo no tenía ni siquiera pasaporte para abrirme una cuenta. Eso hablando del dinero con el cual me encuentran cuando yo me entrego. Con respecto a la ocasión anterior, lo que pasa es que para nosotros puede ser mucho dinero porque uno es pobre no, pero cuando... Eso lo genera una actividad en un día o en dos días. Puede ser la caja de una actividad. Explicaciones que no vienen al caso. Me habían dado ese dinero para llevarlo a la casa de mi jefe, y ahora hago un matiz: yo como extranjero puedo llevar hasta 10.000 euros y no es ilegal. Entonces ahí no estaba cometiendo yo ningún ilícito...

Otra pregunta. ¿Si se dedicaba usted a la compraventa de coches?

Algún coche vendí, sí, por supuesto.

¿Por qué tiró los restos de Marta en diferentes contenedores?

El problema era. En cómo ponerlos en el coche sin que se movieran de un lado para otro. Entonces yo lo expliqué con absoluta claridad a los investigadores, y eso es tremendamente feo e incómodo para acordarme de ello y demás, pero lo expliqué. Dos bolsas de las pequeñas cabían en el asiento de delante y una de las grandes cabía en el suelo del asiento del pasajero. Así fue como yo organicé y me pareció viable porque, claro, no sé yo. Fue la forma en la que lo hice yo. No puedo dar muchas explicaciones porque no sabría ni razonarlo bien, pero simplemente por cuestión de practicidad.

Otro miembro del jurado pregunta: ¿Por qué en su carta manuscrita alega que fue un accidente y lo repite dos veces si usted cuenta que se despertó y estaba ya fallecida?

Sí, así fue, nunca me pregunté por qué.

¿Por qué dice que fue un accidente? Si usted dice que cuando se despierta estaba fallecida.

No sé. Es una forma de expresarlo. No, no sabría tampoco. ¿Vale? Es una forma de expresarlo.

¿Reconoce, al menos, alguno de los casos de los que le acusan haber introducido cocaína en los genitales de alguna de las chicas?

No tiene sentido, no ¿vale?. No tiene sentido.

En la carta pone que nos dormimos de día y luego escribe que se despertó al día siguiente. No me cuadra que se durmieron cuando ya era de día y luego despertó al día siguiente.

Tengo un error de redacción. A las horas después cuando me desperté. No quiere decir que haya dormido todo el día y después no. De hecho está documentado que yo me moví, lo que hice esa tarde o que el servicio se contrató el día anterior, o sea, no.

¿Por qué se deshace del Volkswagen Passat y hasta quiere cambiar su titularidad?

¡Ah!, es que yo nunca intento deshacerme de ese coche. Yo lo que quiero es dejárselo a ese señor, porque yo me iba a suicidar. Yo qué iba a hacer con otro coche... Y hago un matiz. La documentación de ese coche ya estaba dada a la gestoría, ya se estaba haciendo el cambio. El problema es que faltaba un papel del actual titular de ese vehículo, y por eso ese cambio no se habría hecho si no se hubiese hecho ya... Yo nunca me quise deshacer del coche, ¿para qué? Si lo hubiese querido le habría prendido fuego o yo que sé...

La siguiente pregunta el doble. Yo creo que ya está contestada, pero no importa repetirlo. Cuando le ven salir del piso de Arliene sin cerrar la puerta, ¿por qué de esas formas?, ¿en qué condiciones se encuentra ella? Bueno, ya lo ha contestado.

Estaba actuando de forma errática, pero estaba consciente y estaba de pie. Yo salgo y como vuelvo a repetir, en en esos pisos burdel, a la mami que me conocía incluso y que fui veces después, antes y después de ese incidente, yo nunca llegué a saber nada de ese incidente o de una cosa tan grave como es que la chica falleció. No les gusta que uno cierre la puerta...

La siguiente es sobre el encuentro con Lady Marcela: ¿A qué hora abandona la vivienda y en qué condiciones estaba ella?

Ah, no, yo desconozco ese dato. Yo no ubico a Marcela. Yo lo que sí puedo decir es que con ninguna chica he tenido algún incidente que lo pueda relacionar con lo que le ocurrió a Lady Marcela. Y que en esos pisos yo nunca he ido a un piso. Y mira que he ido muchas veces y a varios pisos, y por esa zona donde una chica está sola. Siempre hay más chicas o hay una 'madame'.

¿Cómo se puede ir a celebrar su cumpleaños después de desmembrar y deshacerse de un cuerpo?

Yo no lo celebré, pero estuve en casa y lo único que hice fue salir el sábado, al día siguiente, cuando mi madre llegó a los dos días de que eso hubiese ocurrido, a pagar el alquiler a los señores del casero y ya está. Y nos volvimos a casa y ya está.

¿Dónde están las sierras con las que hizo el descuartizamiento? ¿Por qué no las tiró junto con el cuerpo?

Es una buena pregunta. Era tan impresionante para mi saber que lo que estaba moviendo era un cuerpo humano... Que lo que hice yo fue deshacerme del cuerpo, y cuando me deshice del cuerpo, como eso estaba en otra bolsita por decirlo así. Lo tiré en Massanassa... Después pasé a Carrefour, que aunque no está documentado, yo estuve en Carrefour y se lo dije a mi primera defensa y lo dije para que lo pusieran..., pero hizo caso omiso a saber por qué...

¿Por qué depositó las bolsas de basura en contenedores de diferentes localidades?

En Alzira porque nadie me conocía. Yo tenía algún pueblo al lado, algún conocido o alguna persona para la que he trabajado. Me podían reconocer y por eso fui a Alzira, y no fui a Alzira la tercera vez por error, porque ya me daba cosa, ya había ido dos veces. No sé, me daba cosa. Entonces salí, cogí la autovía y el primer pueblo que encontré, que yo sabía que no conocía a nadie, que fue Silla, salí para tirar las bolsas.

¿Por qué no hizo uso de su coche el día que llegó su madre de Mallorca para ir a recogerla?

Porque ese día, al final no me acuerdo, o estaba limpiando, y como había llegado al aeropuerto le dije que nos veíamos en Játiva. A pesar de lo que se pueda pensar, yo también estaba bastante afectado por lo que había ocurrido entonces. No, no quería irme por la autovía a recoger a mi madre. Yo no quería ni coger el coche ni nada, la verdad.

¿A qué atribuye la sangre suya y de Marta Calvo en un pantalón encontrado en l'Olleria?

Esa pregunta me la ha hecho mi abogado desde el principio. Bueno, desde que detectaron eso, y es muy fácil. Bueno, la segunda vez que yo fui a dejar las bolsas, las cogí para no hacer dos viajes porque a mí me tocó aparcar lejos de los contenedores. Cogí una bolsa grande y las dos de plástico con con esta mano, ya no me acuerdo, pero fue así seguramente. Cuando yo empiezo a caminar, claro, yo me canso, entonces me toca parar y empiezan a rozar seguramente con el suelo y demás... Yo supongo que fue ahí. Como esas bolsas ya se habían arrastrado por el suelo se habían roto y alguna mancha se depositó en el pantalón. Quiero aclarar que esa mancha es muy pequeña. No es perceptible, no sé, es identificable, pero no es perceptible. Entonces claro, yo ese pantalón después de ese día, como yo no me cambié de ropa ni nada, pues se quedó allí en l'Olleria... No me preocupaba mucho porque yo me iba a suicidar, qué más da.

Al día siguiente de la muerte de Marta Calvo hizo varias llamadas a otras mujeres. ¿Cómo explica esto después del acontecimiento que acababa de ocurrir?

Es que eso hay que matizarlo. Es que claro hay otro detalle dentro del servicio sexual. Cuando estaba con Marta en algún punto decidimos que viniera otra chica. Nos sentíamos bien y demás y empezamos a escribir. Algunas respondieron, otras no, y esas son las que responden a esas horas de la mañana y demás... Por eso, porque habrán enchufado el móvil ellas o lo que sea, y entonces por eso aparece ese registro de que yo intenté comunicar otra vez con 'scorts'.

¿Sigue manteniendo que el cuerpo de Marta Calvo fue arrojado en bolsas a los contenedores? ¿O desea dar una nueva ubicación del mismo?

Señores, repito, yo no tengo ánimo de martirio. Yo si quisiera disfrazar los hechos o maquillar, hubiese contado cualquier otra cosa. Yo conté lo que ocurrió. Me dejan, me ponen en un lugar, me hacen quedar mal y me ponen bajo una luz muy extraña. Si, lo sé, pero yo tengo que hacer justicia. ¿No? Tengo que contar lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue eso. Ojalá yo hubiese hecho otra cosa. Lo que ocurrió fue eso. Ahora yo no puedo luchar contra un estado... Yo no tengo medios, yo no tengo nada. Lo que ocurrió fue eso lo que yo puedo decir. Ya lo conté con claridad.

¿Cómo es posible que si fue varias veces al mismo piso de Arliene, que no se hubiera enterado de su fallecimiento?. Le estaban buscando por haber sido su último cliente. ¿Nadie le dijo nada? ¿Ni sus mismas compañeras que le conocían a usted?

No son las compañeras. Es la 'madame'. Y no, no me dijo nadie nada. No sé si en días posteriores, si las veces después había otra 'mami', porque hay una rotación muy grande de personas allí, tanto de encargadas como de mujeres. A mí lo que más me llama la atención es algo que yo alego, es que ¿cómo es posible que en ese control de la Policía no me dicen?, porque yo lo pregunto, ¿por qué me tocaba esperarme tanto tiempo en ese control y demás y no quisieron darme razón?

¿Por qué cuenta cuando se entrega lo del caso de Arliene? Se supone que usted se fue del piso y todo estaba bien y lo único que le alarmó fue que hablara en portugués. ¿Por qué piensa que pasó algo extraño?

Porque actuaba de forma errática, pero una cosa es actuar de forma errática, no sé, un poco borracho, a estar convulsionando, estar en el suelo, una cosa así. Yo lo refiero porque los investigadores me preguntan si yo he tenido algún incidente en alguno de esos servicios y yo lo refiero como anécdota, pero por nada más.

¿Por qué decide entregarse ese día en concreto, el 4 de diciembre? Hablo de Marta Calvo. ¿Qué lo motivó?

Me entregue ese día porque no me pude entregar antes. No, no, no, no, no, no tuve el valor de entregarme antes. Motivarme fue las ganas de aclarar todo. Yo jamás pensé que se fuese a desaparecer el cuerpo o alguna cosa de esas. Yo pensaba que eso lo localizaban.

¿Preguntan dónde están los demás coches, el Ford Focus y el Audi A6?

El Audi en un taller, el Ford Focus se le rompió el motor y ya no funcionaba desde hace como seis o cinco meses, que de hecho lo narró el señor. El señor ayer aquí que llamaron. Llamamos a la grúa y lo dejamos en el mecánico y se quedó allí porque a ese coche se le rompió una cosa del motor...

¿Falsificó la firma para cambiar la titularidad del pase?

Absolutamente no. Claro que él dice que él no sabe por qué vamos a esa gestoría. Cuando yo le digo a mi letrada que esa documentación ya está allí. Entonces él dice: ¡Ah no! entonces me falsificó la firma y no sé... No hace falta engañar a un hombre adulto... No fuimos a por eso. Lo que pasa es que claro...

¿En qué momento cambió de opinión Sobre la idea de suicidarse?

Cuando vi que no me pude quitar la vida, cuando vi que no, que yo no le había quitado la vida a Marta... ¿por qué me iba a quitar la mía? Sí que era un problemón, pero al ver que no podía... No sé, al final me arrepentí una vez que me iba a tirar a un camión y no pude. Entonces dije no, eso es ridículo, yo mejor aclaro todo y ya está.

Otro miembro del jurado pregunta si tuvo relaciones sexuales con Laura y Marcela el día de su muerte, pero dice usted que no reconoce haber ido a ninguna casa que tuviera una chica sola. ¿Cómo explica el ADN encontrado en las uñas de Lady Marcela correspondientes a usted?

Muy buena pregunta. Igual yo sí estuve en un servicio con ella, pero no a la hora que tuvo ningún incidente. Ni en ese servicio ocurrió ningún incidente y nada más. No sé.

La siguiente pregunta es la existencia de huellas. Lo mismo.

Estuve ahí. Habría disfrutado algún servicio. ¿Algún servicio? Absolutamente no, pero...

¿Por qué salió a hurtadillas del piso de Ramos en lugar de auxiliarla?

Bueno, no sé, no sé si en el vídeo se puede entender eso como a hurtadillas. Yo salí normal... Si yo lo hubiese visto mal sería el primero que le decía a la mami mira, mira que está mal y ya está. Es que no, yo no tenía que hacer nada más, ni llamar ni nada, porque ya se encargaban. Pero es que no, no, no, cuando yo salí... Yo no digo que no haya pasado eso, porque desafortunadamente sí que le ocurrió algo, pero cuando yo salí no.

Bueno, la siguiente pregunta es improcedente y es impertinente. La siguiente pregunta está contestada... No son pertinentes, son opiniones y valoraciones. Otra pregunta: ¿Con qué fin tenía tantos teléfonos y también el encriptado?

Bueno, yo tenía uno que era el que tenía para el tema de Pamplona para comunicarme con con el juzgado, porque era el que sabía el juzgado y el que utilizaba con mi letrada. Ese yo lo tenía fijo. Los otros pueden ser, no sé. A veces salían ofertas en las operadoras y demás. Entonces era conveniente, me daban 20 gigas y la tarjeta costaba cinco o siete euros o una cosa así y entonces los cogía.

Si ganaba trabajando unos 900 euros al mes, ¿cómo pagaba los alquileres de dos casas, se costeaba los coches, iba a los prostíbulos varias veces a la semana, además de pagar comida y gasolina?

Bueno, los alquileres no eran tan caros. De uno se hacía cargo mi madre, el otro pues hay veces incluso a mí me ayudaba y demás, pero bueno ahora. Yo soy una persona práctica, buen administrador. Entonces pues poquito a poco empiezas a ahorrar el dinero. A veces yo ganaba poco y otras veces de pronto me iba un pelín mejor. Ahora también yo tenía un colchón, porque habíamos pedido un préstamo al banco y tenía yo creo que eran 6.000 euros o por ahí con los cuales me podía mover, que eso está acreditado. Pero bueno, tampoco son grandes cifras. Lo que pasa es que ya le digo, nosotros somos pobres y tal, pero... Ahora no es que yo fuese todas las semanas varias veces al burdel. Repetía varias veces si la economía lo prestaba, o sea, si no lo permitía, pues no iba a estar.

¿Consume usted habitualmente cocaína?

Sí, señora.

¿Qué cantidad?

Hay veces que expresamente la economía. Medio gramo, un gramo por ahí.

¿Quién pagaba el alquiler de la casa de Manuel?

¿De Manuel? Mi madre.

¿Cómo bajó el cuerpo de Marta Calvo de la habitación al baño?

Ya lo expliqué a los guardias civiles y a los forenses con absoluta claridad. Cogiéndola así del pecho y arrastrándola hacia atrás, porque estaba rígido. Cuando yo la vi en la cama y la llevé abajo, estaba rígido. Rígido.

¿Cómo se movió durante los días que no está localizado?

Transporte público, metro, algún taxi cogí. Aparte de eso, yo practico 'running'. Entonces camino kilómetros sin problemas.

Y la última pregunta: ¿Qué hizo con los seis teléfonos con los que hay constancia que contacta con las chicas?

Pues no sé si a lo largo del tiempo se fueron acabando las promociones y los dejé de usar. Lo que sí sé es que los míos, cuando escribo la carta en el Vips, los tiro a la basura y ya está.

Vale. Pues muchas gracias. Ya no hay más preguntas por parte de los miembros del tribunal del jurado. ¿Puedo formular una pregunta, señoría? Si lo considera pertinente. Es que no sé si me ha quedado claro. Y a ustedes también. Ha habido una pregunta que han hecho los miembros del jurado que es por qué esa noche que falleció Marta Calvo, hay unas llamadas a otros, a otras señoras, y usted ha contestado que era porque querían contratar. Tengo entendido a otra persona, pero ha dicho nosotros. Yo quería saber si la noche que falleció Marta Calvo, ¿si ese nosotros son usted y Marta Calvo o si había alguna otra persona, porque no lo tengo claro, cuando ha dicho que querían contratar?

A Marta y yo.