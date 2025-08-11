Vladimir Sánchez, Químico: aclara si la mítica crema Nivea de lata azul es recomendable para el rostro

D.H. Lunes, 11 de agosto 2025, 12:27 Compartir

La crema Nivea en su icónica lata azul es uno de esos productos que ha estado presente en los hogares durante generaciones. Reconocida por su capacidad hidratante y utilizada tanto para el cuerpo como, en ocasiones, para después del sol, se ha convertido en un básico de farmacia y supermercado.

Sin embargo, su idoneidad para el cuidado facial ha sido motivo de debate. Una esteticista, en un vídeo que se ha hecho viral, desaconsejaba su uso en la cara. A estas afirmaciones respondió el químico Vladimir Sánchez a través de TikTok, explicando en detalle la composición de la crema y los efectos de sus ingredientes.

Sánchez confirma que uno de sus componentes clave es la parafina, derivada del petróleo, pero aclara que en cosmética se emplea una versión altamente purificada y segura. Este ingrediente forma una película protectora que retiene la humedad, evitando la sequedad cutánea.

No obstante, también advierte de su posible inconveniente: al crear esa barrera, la piel no transpira con normalidad y la sustancia puede quedar atrapada en los poros. Esto, señala, puede resultar problemático para personas con tendencia acneica, ya que favorece la aparición de brotes.

El químico recuerda que las formulaciones de marcas tan longevas como Nivea han sido optimizadas a lo largo de los años para reducir riesgos, pero insiste en que lo más adecuado es consultar siempre con un dermatólogo antes de incorporar cualquier producto a la rutina facial.

