«No doy crédito, lo puede volver a hacer ahora o en unos meses»

TERRY BASTERRA Bilbao Domingo, 23 de octubre 2022, 08:28 Comenta Compartir

Con perplejidad ha recibido la familia del pequeño Aimar la decisión de la jueza de dejar en libertad provisional sin ningún tipo de medida cautelar a la secuestradora. «No doy crédito que la Justicia adopte esta medida. Esta mujer puede volver a intentar llevarse a otro bebé en cualquier momento. Igual no ahora, pero sí en unos meses. Y puede que tampoco en Basurto, pero quizás lo intente en otro hospital», ha valorado Pedro Castro poco después de conocer la noticia.

Arkaitz, el inspector de la Ertzaintza que ha dirigido la investigación, había explicado a la familia con anterioridad que la raptora de su hijo recién nacido podía estar en la calle si la jueza consideraba que no existía riesgo de fuga ni de volver a repetir este delito. Por eso sabía que esta situación se podía dar, pero no por ello la comprenden ni la comparten y les duele. «No tiene sentido. Es como si yo comento un delito grave y le digo luego al juez que me toque que no lo voy a volver a hacer ni me voy a escapar de Durango y me deja en la calle. No lo entiendo», comentaba incrédulo.

Lo que sí va a solicitar esta familia tan pronto como sea posible, presumiblemente este lunes, es una orden de alejamiento para que la secuestradora de su hijo no se pueda acercar a ellos. «Aunque no creo que venga a Durango nos vamos a sentir más seguros con ella, en especial mi mujer, que está más afectada», ha explicado esta noche.

Esta familia trata de recuperar su vida después de la traumática vivencia que supuso la noche del pasado miércoles el secuestro de su hijo recién nacido por Mireia C. S. pero decisiones difíciles de entender como la tomada por esta tarde por la jueza no les ayudan. La propia acusada había pedido a la togada ser internada en un centro psiquiátrico.