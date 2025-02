Crecer con la ausencia de una madre asesinada

La hija de Julia destierra el rencor

Su padre la llevó a casa de sus abuelos maternos, un domingo, y luego asesinó a su madre, que se convirtió en la víctima 571 de la estadística oficial. Su hija creció con sus abuelos maternos desde los 13 años. «Yo perdí a mi madre de una forma muy dura, pero también a mi padre. Tengo dos versiones de padre porque antes de que pasara esto nunca hubo nada fuera de lugar ni un maltrato. Así que tuve dos pérdidas, mis dos pilares», dice la hija de Julia, ahora repostera de 25 años. Asegura que aprende a «vivir sin rencores», a pesar de que a su madre «la echo de menos todos los días, no se merecía ese final. Éramos uña y carne. La tengo presente en cada cosa que hago, y pienso: ojalá estuviera aquí para que me dé su consejo». «Los hechos son como son, pero no quiero vivir toda la vida con rencor», prosigue. «Eso te hace estar mal internamente. A mi padre no le voy a perdonar, pero a mi madre le gustaría que yo pueda vivir tranquila. En cualquier situación es importante saber perdonar». Sin embargo, entiende a quienes piensan de otra forma. «Cada uno vive el dolor a su manera». Cuando sucedió el crimen, «no asimilaba que mi padre hubiera matado a mi madre. Pensaba que volvería a casa con él. Pero la ostia de la realidad me vino cuando falleció mi abuelo, dos meses después. Estaba enfermo de cáncer. A él lo pudimos acompañar hasta el final, a mi madre no. Y me surgían muchos porqués, que a día de hoy siguen estando». El asesino, su padre, ahora tiene permisos penitenciarios y una orden de alejamiento de la hija de Julia, que no le ha vuelto a ver desde aquel domingo y no se siente «preparada para encontrármelo». Pero algún día, dice, le exigirá respuestas «aunque no me sirvan de nada. A mi madre no me la va a devolver». «Él eligió quedarse sin su familia. El día de mañana, cuando no estén sus padres, lo notará más».