Crecen los 'testamentos vitales': «No se quiere ensañamiento terapéutico si no hay cura»

J. L. G. BADAJOZ. Domingo, 1 de junio 2025, 07:54 Comenta Compartir

Aunque no es correcto llamarlo 'testamento' vital porque este entraría en vigor al morir, se conoce así coloquialmente al documento de voluntades anticipadas (DVA), también llamado instrucciones previas. Es aquel en el que podemos reflejar nuestros deseos acerca de los cuidados médicos que queremos recibir en el caso de enfermedad grave y cuando no seamos dueños de nuestra voluntad. El ejemplo más común es un coma, pero la casuística es variada.

«No se quiere ensañamiento terapéutico cuando la vida no tiene cura y no hay que alargarla porque sí para que el enfermo dure quince días más cuando se trata ya de vida biológica, no humana. Hay mucho miedo a las enfermedades neurodegenerativas y llegados a un grado de deterioro hay gente que no quiere seguir viviendo y, entre otras opciones, hay gente que pide la eutanasia, por eso es importante el testamento vital», expone Jorge Caldera, portavoz en Extremadura de Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Son cuestiones diferentes –eutanasia y registros de últimas voluntades (testamento vital–, pero de ambas se ocupa esta asociación que en este 2025 se ha revitalizado. Caldera ha impulsado desde febrero talleres divulgativos en las principales poblaciones de Extremadura, el último el jueves pasado en Mérida «porque no hay campañas institucionales que animen a registrar última voluntades».

Más del 60% de los que asisten a las charlas informativas son mujeres, «porque ellas son las que cuidan» y no quieren pasar por lo mismo

Caldera ha observado que el 60% de las personas que asisten son mujeres «porque son ellas las que cuidan y han visto cómo ha muerto su padre o su madre y no quieren pasar o hacer pasar a la familia por agonías que duran años».

En este documento podemos definir qué consideramos una vida de calidad y útil y una vez diligenciado pasa a tener validez legal, aunque si somos dueños de nuestra voluntad se hará siempre lo que digamos en cada momento. Hay varios modelos, incluso uno de la Conferencia Episcopal, aunque este no incluye eutanasia. Se formaliza por escrito y ante testigos o bien ante notario y va dirigido al equipo médico que nos atienda si ya no se pudiera expresar personalmente la voluntad. Un problema para Caldera es que «los primeros que no saben cómo actuar son los médicos. Y especialmente dramático es el desconocimiento por el médico de cabecera, que es el que debe asesorar a su paciente», lamenta.

De las cinco personas que pidieron la eutanasia al Servicio Extremeño de Salud en 2023, tres tenían sus voluntades anticipadas, no así las otras dos.

El número de ciudadanos que han formalizado su testamento vital en España sigue en ascenso año tras año. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, hasta enero de 2025 se han registrado 561.517 declaraciones de instrucciones previas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En Extremadura la cifra también crece, pero en términos relativos es uno de los lugares donde el DVA es menos frecuente. La última cifra es de 3.424, lo que supone un 3,25 por cada mil habitantes, solo por encima de Ceuta y Melilla.