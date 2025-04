La conversación obligada para prevenir el rapto de menores

Laura Peraita Madrid Miércoles, 3 de noviembre 2021, 12:38 Comenta Compartir

Resulta habitual que tras sucesos como la trágica desaparición y posterior asesinato del pequeño Álex en Lardero (La Rioja), las familias con hijos pequeños sientan un gran escalofrío y perciban cierto temor al pensar que también les podía haber ocurrido a ellos. En un intento de dar cobertura a esos pensamientos y prevenir cualquier situación de riesgo, Diana Díaz, directora de las líneas del Teléfono Anar (de ayuda a niños y adolescentes en riesgo), asegura que lo más importante, ante todo, es que no se baje la guardia «sin alarmismos» en cuanto a la vigilancia de los más pequeños para evitar cualquier tipo de descuido o secuestro.

Igualmente considera que es primordial que los progenitores hablen con sus hijos y apliquen el sentido común para hacerles saber que en el momento en que un adulto desconocido se acerque a ellos y les pida que les acompañe porque les van a enseñar un juguete o hacer un regalo, les digan un rotundo 'no'. El problema, según esta psicóloga, es que la mayoría de los padres tiene miedo a descubrir esta vertiente malvada de algunas personas a sus hijos, «pero es una conversación obligatoria para evitar sucesos lamentables. Lo importante es transmitírselo con palabras acordes a la edad de cada pequeño y en una conversación tranquila, sin alarmismos. Deben conocer bien los límites hasta que por su propio desarrollo aprendan a ser asertivos y diferenciar lo que es bueno de lo que es malo y sus consecuencias».

No hay una edad concreta o definida a partir de la cual se deban abordar estos peligros, pero cuanto antes se haga, mejor «porque, precisamente, el riesgo mayor está en los niños más pequeños que son a los que más fácilmente pueden engañar este tipo de depredadores», matiza Diana Díaz.

Pequeñas pistas

Para los que no sepan cómo emprender esta conversación porque sus hijos son muy pequeños, recomienda realizar juegos o utilizar la simulación de tal manera que se recree una escena en la que, por ejemplo, un muñeco malvado quiere hacer daño o engañar a otro títere. «De esta forma, se puede incidir en cómo hay que actuar y cómo decir 'no' ante la insistencia del muñeco malo que quiere llevarse al otro bajo la trampa de recibir regalos maravillosos. Es muy importante, además, que las familias refresquen de vez en cuando este juego para que los niños lo recuerden y sepan la forma en la que deben responder ante una posible amenaza».

Ante todo, aconseja tener sentido común y explicarles desde el sosiego, insiste, que no solo no hay que acceder a ir con un desconocido por muy atractivo que sea el regalo que les dice que les va a entregar, ni aunque les ofrezca algún dato que coincida con el de sus padres, «puesto que estas personas suelen estar en entornos cercanos a los niños y conocer información de las familias para que les resulte más fácil llevar con éxito su engaño».

No obstante, esta psicóloga insiste en que los niños, a pesar de su inocencia, a veces tienen cierta intuición de qué persona es de su agrado y cuál no sin conocerla. En este sentido, apunta que es recomendable «no obligar a los niños a dar los dos típicos besos a un desconocido para que no tengan integrado el mensaje de que, aunque no quieran, deben hacerlo. Es mejor no insistirle en que lo haga si no quiere y que pueda mantener sus reservas al respecto».

También es esencial, concluye Díaz, «enseñarles a que si el escenario es diferente, más invasivo, y un adulto les ha obligado a ir con ellos, los niños deben intentar gritar, correr y buscar ayuda».