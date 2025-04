Estos contribuyentes no están obligados a presentar la declaración de la Renta en 2025

Irene Toribio Jueves, 16 de enero 2025, 13:21 Comenta Compartir

El calendario fiscal del 2025 establece que el período para presentar la declaración de la Renta comienza el próximo 2 de abril y se extiende hasta el 30 de junio. Por tanto, durante estos meses, los contribuyentes tendrán la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, ya sea de manera online o presencial. Esto es todo lo que debes saber para la declaración de la Renta 2024-25.

Como siempre, no estarán obligados a declarar todos aquellos contribuyentes que ganen menos de 22.000 euros al año, si tienen un solo pagador, incluidos los pensionistas que se encuentren por debajo de esa franja de ingresos. Sin embargo, este año hay una novedad.

A partir de 2025, se implementan nuevos límites para los trabajadores con dos o más pagadores. El Gobierno ha incrementado a 2.500 euros (desde los 1.500 euros anteriores) el umbral de rendimientos íntegros del trabajo provenientes del segundo y demás pagadores que obliga a presentar la declaración de IRPF. Esta modificación está contemplada en el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre

De este modo, ya no están obligados a presentar la declaración aquellos contribuyentes con ingresos procedentes de dos pagadores de hasta 22.000 euros, siempre que la suma de rentas del segundo y demás pagadores no supere los 2.500 euros anuales. Es decir, si ganas hasta 22.000 euros al año y tienes ingresos de dos o más trabajos (o pagadores), no tienes que hacer la declaración de la Renta siempre que lo que ganes del segundo trabajo (o de otros) no pase de 2.500 euros al año.

Asimismo, a la hora de afrontar la declaración del IRPF este año, hay que tener en cuenta que está exento de tributación el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como establece el Real Decreto 142/2024. «Esto significa que los trabajadores que ingresen 15.876 euros anuales no están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que en este umbral, ni se aplican retenciones del IRPF ni hay que presentar la declaración», apuntan desde la Unión de Consumidores de Extremadura.

Quién está obligado a hacer la declaración de la Renta

Para saber si estás o no obligado a declarar debes tener en cuenta la fuente de la que procede cada renta (rendimientos del trabajo, rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales, actividades económicas) y el importe de cada una de las rentas que has obtenido en el ejercicio del que presentas la declaración.

- Trabajadores por cuenta ajena cuyos ingresos anuales superan 22.000 euros.

- Aquellos desempleados que reciban una prestación por desempleo, deberán realizar la declaración, aunque no lleguen al nivel de ingresos general ya citado.

- Quienes reciban el subsidio para mayores de 52 años, cuyos titulares deberán efectuar dos trámites: la Declaración Anual de Rentas (DAR) y la declaración de la Renta.

- Los trabajadores por cuenta propia, autónomos, independientemente de los ingresos que obtengan.

- Los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

- Aquellos contribuyentes con un rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a rendimientos o plusvalías por encima de 1.500 euros brutos anuales.

Fechas clave

- 2 de abril: Inicio del plazo para la presentación de la declaración de la Renta 2025 a través de internet.

- 6 de mayo: Comienzo de la atención telefónica para la presentación de la declaración.

- 2 de junio: Apertura del servicio de atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria para aquellos que requieran asistencia en persona.

- 30 de junio: Último día para presentar la declaración de la Renta 2024/2025.