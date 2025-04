La filósofa mexicana Carissa Véliz, experta en ética en la era digital e investigadora de los peligros del abuso de los datos personales, predica con ... el ejemplo. Pide que la entrevista se realice a través de la aplicación Signal porque abomina de Whatsapp, propiedad de Meta (Facebook). «Meta es la peor empresa para la privacidad», sostiene Véliz, profesora de la Universidad de Oxford y autora del libro 'Privacidad es poder' (Debate). Esta próxima semana participará en Madrid en el Santander WomenNOW, el congreso de liderazgo femenino de Vocento.

-Los gobiernos y las empresas espían a los ciudadanos. ¿Qué métodos utilizan?

-Cada vez que interactuamos con un sistema digital, ya sea el móvil o el ordenador, o cuando somos sujetos de un sensor digital, se crean registros, y cada registro se utiliza para vigilar. Tanto los gobiernos como las empresas utilizan todo lo que hacemos 'on-line', lo que buscamos, lo que compramos, lo que leemos, lo que publicamos en las redes sociales y otros sistemas más sorprendentes. Tal y como está diseñado el mundo digital, todo lo que se digitalice se traduce en vigilancia.

-Muchos ciudadanos creen que son personas anónimas cuyos datos no tienen importancia. Entonces, ¿para qué los quieren los gobiernos y las empresas?

-Si nuestros datos no tuvieran importancia, los gobiernos y las empresas no se esforzarían tanto en adquirirlos. Los datos son valiosos, por una parte, porque se pueden vender, y por otra, porque se pueden utilizar, ya sea para vender acceso a nosotros, ya sea para analizarlos de diferente manera y tratar de predecir lo que vamos a hacer mañana, y explotar esa información para vendernos algo o manipular nuestro comportamiento, o en el caso de los gobiernos, para controlarnos. Hay que intentar acabar con la compraventa de datos personales porque mientras exista, hay incentivos para almacenar datos y guardarlos y esos incentivos son muy tóxicos para la sociedad. Para regular estas prácticas, sería un buen comienzo que fuera ilegal comprar y vender datos.

-¿Han aceptado los ciudadanos regalar sus datos?

-Creo que es un mito eso de que 'hemos aceptado regalar nuestros datos'. No aceptamos nada. La primera vez que abrí un correo electrónico ni siquiera se me pasó por la cabeza que estuvieran recopilando mis datos, ni mucho menos qué datos se recopilaban y para qué los utilizaban. Esa historia de que regalamos los datos a cambio de productos y servicios se nos contó a toro pasado, una vez que estos sistemas ya estaban muy establecidos. Entonces, creo que no es verdad que la gente acepte estos tratos, porque el consentimiento que damos no es ni informado ni voluntario. Por otra parte, las veces que la gente se resigna a dar sus datos cree que no tiene opción, no siente que tenga el poder de recuperarlos, porque ya los ha dado. Existe también mucha ignorancia sobre cómo funcionan los datos, qué datos se recopilan y para qué se pueden utilizar. Finalmente, la frase 'dar nuestros datos' es un eufemismo. Muchas veces, nuestros datos no los damos, nos los quitan, que es diferente.

Abusos de poder

-¿Por qué es importante proteger la privacidad?

-Es importante que cuidemos nuestra privacidad porque nuestra privacidad nos protege de posibles abusos de poder. Siempre que haya seres humanos e instituciones, existirá la tentación de abusar del poder. Por ejemplo, mientras tu jefe no conozca tus opiniones políticas no te puede perjudicar por ello. Hay muchas maneras de proteger la privacidad, teniendo una cultura adecuada sobre el respeto a la privacidad, respetando la privacidad de los otros y también con muchas medidas técnicas. Algo concreto: recomiendo usar Signal en vez de Whatsapp. Signal es una 'app' de mensajería que funciona igual de bien que Whatsapp, es gratis también y recopila muchos menos datos (solo tu número de teléfono y a qué hora te conectaste) y no los vende. Yo no utilizo Whatsapp por razones de privacidad. De cualquier forma, no es justo poner todo el peso en los hombros de los ciudadanos. Podemos presionar a las empresas para que borren nuestros datos.

-Cómo sociedad, ¿qué significa que empresas y gobiernos tengan tantos datos?

-Significa que somos vulnerables a ellos. Cuanto más sepan ellos sobre nosotros, y menos sepamos nosotros sobre ellos, más poder tienen ellos y menos poder tiene la ciudadanía en una democracia. Efectivamente, la pérdida de privacidad amenaza las democracias de muchas maneras. Primero, porque los datos personales se pueden utilizar para diseñar propaganda personalizada, como ya ha hecho Cambridge Analytica y lo siguen haciendo muchas firmas políticas parecidas. También, porque la pérdida de privacidad está erosionando la igualdad. A ti y a mí no se nos trata como ciudadanos iguales, se nos trata según nuestros datos. Depende de qué datos tengas, de si eres hombre o mujer, de tu edad, puedes pagar un precio u otro por el mismo billete de avión o disponer de mejores o peores oportunidades en el ámbito laboral.