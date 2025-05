Cómo reducir el desperdicio de comida

irene toribio Martes, 7 de junio 2022, 14:43 Comenta Compartir

Vivas solo, en familia o con compañeros, seguro que tu bolsa de basura se llena, más de una vez a la semana, de comida que o ha caducado o ha sobrado y no quieres conservar. El desperdicio de comida es una lacra de la que todavía nos cuesta huir y que, para colmo, aumenta en esta época del año. La llegada del verano hace más complicada la conservación de alimentos por el aumento del calor. El último estudio apunta a que solo en los hogares españoles se tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.

En Extremadura, según un estudio de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOC), avalado por el Instituto Nacional de Consumo (INC), el desperdicio medio por cada hogar (con 2,7 personas de media en cada uno), es de 1,3 kilos por semana, 76 kilos al año. Esto equivale a más de medio kilo por persona cada semana. La cifra es, sin duda, demoledora. Pero, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Hoy os daremos varios consejos.

1. Los alimentos que más se tiran a la basura, según el Ministerio de Agricultura y Pesca, con el 85,6% son los alimentos sin procesar, los cuales se desechan tal cual se compraron: frutas, verduras, hortalizas y pan. Por eso, es recomendable hacer una «compra responsable». Lo mejor es comprar lo que sabemos que nos vamos a comer a corto plazo, por ejemplo haciendo compras semanales. Además, es aconsejable consumir alimentos locales, pues son más frescos y se reducen las posibilidades de que se estropeen durante su traslado. Es decir, potenciar los productos de kilómetro cero.

2. Es importante, también, conservar bien los alimentos. Podemos incluso congelarlos cuando sepamos que tardaremos unos días en consumirlos.

3. Llevar a la práctica la cocina de 'aprovechamiento'. Se trata de utilizar los ingredientes que sobren de una comida y hacer otro plato distinto, así no desaprovechamos nada y de paso ahorramos. Por ejemplo, ¿ha sobrado pollo y no quieres estar comiéndolo durante varios días seguidos? Pues hazlo pedacitos y utilizalo para hacer tortitas o croquetas. ¡Verás que rico!

4. Otra buena opción es utilizar aplicaciones como 'Too good to go', una aplicación para teléfonos móviles permite comprar los productos que los comercios no han vendido al finalizar la jornada. En lugar de tirarlos, les dan salida por un precio rebajado. Unas setenta tiendas pacenses ya se han sumado a este proyecto.

Es importante luchar desde nuestros hogares contra el desperdicio de alimentos, pero también desde arriba realizando campañas de información y concienciación o aprobando leyes antiderroche.

El desperdicio de alimentos perjudica al conjunto de la sociedad al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos aumentando los residuos y el impacto ambiental, lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad y causa perjuicios para el medioambiente. Además, el despilfarro de alimentos afecta a un tercio de la producción mundial de comestibles y que equivale a 1.300 millones de toneladas al año, de acuerdo con los cálculos de la FAO (agencia de la ONU para la Alimentación y Agricultura). Una cantidad que sería suficiente para dar de comer al menos a unas 2.000 millones de personas.

