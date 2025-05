Consecuencias legales por no asistir a la mesa electoral: multas y sanciones que debes conocer Qué pasa si me toca mesa electoral y no voy

Si has recibido la notificación de que te ha tocado ser presidente o vocal de una mesa electoral para este 23 de julio, has de saber que acudir es una obligación legal. Pero, ¿qué pasa si me voy de vacaciones o simplemente no quiero ir? Pues si no asistes a tu mesa electoral sin una causa justificada, podrías enfrentarte a diversas sanciones y es que la pertenencia a una mesa electoral constituye una obligación jurídica y un deber cívico que implica una gran responsabilidad.

La sanción más dura es de carácter penal y se encuentra establecida en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En caso de que no te presentes a tu mesa electoral sin notificar previamente ni presentar una justificación válida, podrías enfrentar una multa que oscila entre 300 y 3.000 euros, e incluso podrías ser condenado a una pena de prisión que va desde tres meses hasta un año.

Por otro lado, existe una sanción de carácter administrativo, contemplada en el artículo 145 de la LOREG, que puede acarrear una multa de entre 100 y 600 euros. Esta sanción se aplica en situaciones donde, a pesar de haber notificado con anticipación y presentado documentación justificativa, la Junta Electoral rechaza tus justificaciones.

En caso de recibir una sanción, se dispone de un plazo de un mes para presentar un recurso contra la misma a partir de su notificación.