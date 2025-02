El Congreso inicia el camino para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica

Alexia Salas Martes, 15 de marzo 2022, 18:08 Comenta Compartir

El Mar Menor fue protagonista este martes por la mañana de un momento histórico. La catedrática de Filosofía del Derecho Teresa Vicente defendió ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso la proposición de ley para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca. Las 639.826 firmas que reunió el movimiento ciudadano en toda España se convirtieron en la llave para abrir la tramitación que acabe dotando al Mar Menor de personalidad jurídica propia. Solo Vox se opuso. Es el primer paso de un proceso parlamentario para convertir la propuesta en ley y hacer de la laguna salada murciana el primer ecosistema de Europa con esta identidad propia. «Hemos logrado una gran unión de los partidos políticos con el Mar Menor», afirmó la catedrática, que lidera la Iniciativa Legislativa Popular.

El diputado de Vox, Luis Gestoso, se quedó solo en la oposición a la propuesta de Vicente, quien aseguró que «tampoco lo necesitamos, porque tenemos el apoyo de todos y no han dejado lugar a dudas de que saldrá adelante». De hecho, la catedrática espera que la propuesta de ley llegue en mayo al Pleno del Congreso y, tras su aprobación, regrese a la Comisión para completar el texto y elaborar el informe definitivo.

Los nervios de la profesora de la Universidad de Murcia remitieron a las puertas del Congreso cuando se encontró a más de un centenar de personas que, con pancartas en defensa del ecosistema, coreaban «por un Mar Menor vivo» y «unos derechos para el Mar Menor». A la Carrera de San Jerónimo llegaron dos autobuses con defensores de la ILP desde la Región de Murcia, a los que se unieron simpatizantes llegados desde Cantabria, Navarra, Barcelona y otras ciudades.

Ya ante los diputados que integran la Comisión, Teresa Vicente defendió la necesidad de reconocer los derechos jurídicos de la laguna «por lo que no han logrado las figuras de protección regionales, nacionales y europeas» y «por lo que no están haciendo las administraciones». «No vigilan los vertidos, no planifican el espacio protegido, no han frenado el impacto ambiental del urbanismo, y no han planificado el regadío en la cuenca», expuso. «Se ha considerado al Mar Menor como un objeto para obtener el máximo beneficio económico», señaló Vicente a los diputados. Con la personalidad jurídica, afirmó que «dejará de ser víctima y objeto para convertirse en sujeto». Esos derechos que ganará el Mar Menor supondrán «un límite al ejercicio de otros derechos, como la libertad de empresa, el desarrollo económico y los derechos de propiedad». Su aplicación no tendrá efecto retroactivos, pero permitirá a cualquier persona acceder a la Justicia con un procedimiento inmediato y gratuito en caso de que vea vulnerados los derechos de la albufera.

Apoyo casi general

La primera en dar su apoyo a la representante murciana fue la diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez, quien animó a «actuar ahora o ya no habrá nada que defender» y propuso contemplar «un régimen de transición de la agricultura y la ganadería para que sean lo más respetuosas posible».

Como «ecocidio» describió la diputada Inés Sabanés, de Más País-Equo, portavoz del Grupo Plural, la crisis ecológica del Mar Menor. Le pidió a Vicente datos sobre los resultados de la personalidad jurídica en espacios naturales de otros países y se interesó por saber si será necesario hacer modificaciones en el Estatuto de Autonomía.

El portavoz de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, relató una cronología del desastre ecológico, con la sopa verde y las mortandades de peces, y reclamó la personalidad jurídica para «blindar el Mar Menor gobierne quien gobierne».

El portavoz de Vox, Luis Gestoso, se desmarcó del tono general de las intervenciones para dedicarle a la catedrática las palabras más duras de la sesión. «Esta propuesta no es más que despilfarro», afirmó. «Disparate», «chiringuito antidemocrático» y «engañifa» fueron algunos de los términos descalificativos que dedicó a la ILP. Gestoso defendió como soluciones a la laguna «abrir las golas, instalar un saneamiento separativo y desviar las ramblas al Mediterráneo».

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Luis Pedreño, reconoció que la propuesta es «un reto para todos», aunque advirtió de que «después de escuchar a Unidas Podemos, me temo que esto va a ralentizar la tramitación». Pedreño preguntó a Vicente sobre los beneficios reales logrados en otros países con espacios que cuentan con derechos reconocidos. También pidió más información sobre la figura que ejercerá la representación legal de la laguna.