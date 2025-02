Así confesó el marido de Débora el crimen y el lugar donde enterró su cadáver

JUAN CANO Viernes, 30 de septiembre 2022, 09:44 Comenta Compartir

En el Grupo de Homicidios de Málaga hay un título que no se consigue en una universidad. No hay un diploma que lo acredite, ni falta que hace, pero quien lo ostenta se sabe poseedor de un legado que le trasciende. Ellos mismos lo llaman la escuela de Pepe Páez, un policía nacional que hizo de la empatía un arte y que se especializó en hacer cantar a los malos. Páez se jubiló en 2017, pero algunos de sus discípulos siguen en activo.

Dos de sus alumnos, que fueron compañeros de grupo de Pepe y que aún continúan en Homicidios, andaban buscando a la brasileña Débora Morais Dos Santos (39 años) y se adentraron en la cabeza de su marido, al que escucharon durante las casi cinco horas que tardó en pasar de testigo a investigado. Porque los policías, los buenos, no sólo tienen la misión de detener, sino también de ayudar a que la verdad salga a la luz. Esté donde esté oculta.

Esta es la historia de una derrota. Es la historia de la confesión del marido de Débora, la mujer enterrada en una nave del polígono La Estrella, y de cómo dos especialistas en interrogatorios lo acompañaron en ese proceso.

El 15 de abril, el Grupo de Homicidios recibió una denuncia que un ciudadano había presentado en la comisaría de Palma de Mallorca. El hombre informaba de que Débora Morais Dos Santos llevaba en paradero desconocido desde el 28 de marzo. Él no la conocía, pero actuaba en nombre de su amiga Marcia, que reside en Brasil y asegura ser tía de Débora.

Los agentes recuerdan bien la fecha porque era Viernes Santo. A partir de ese momento, activaron todas las gestiones que lleva aparejada cualquier desaparición: hospitales, aeropuertos, movimientos bancarios, registros de llamadas... Ese mismo día llamaron al marido de Débora, y padre de sus dos hijas, de 5 y 17 años, para hablar con él.

En esa primera toma de contacto, el hombre les contó que estaba en trámites de separación de su mujer y se mostró convencido de que Débora se había marchado voluntariamente. También les manifestó su temor de que ella pudiera regresar y llevarse a sus hijas a Brasil. Ese miedo le perseguiría, dijo, hasta el final.

Se mostró colaborador. El perfil que los agentes empezaron a dibujar desde esa primera entrevista era el de un hombre educado y tranquilo, un currante -siempre iba a comisaría con el uniforme de trabajo- que había levantado su propia empresa de instalación de maquinaria de ventilación industrial. Tenía un piso en Teatinos y una nave en propiedad en el polígono de La Estrella, al lado del Real de Cortijo de Torres.

«Voy a hacer un viaje hasta que la situación se calme»

La pista de su mujer se perdía la mañana del 28. A las 11.30 horas, se envió un mensaje desde su cuenta de WhastApp al de Marcía en el que podía leerse: «Voy a hacer un viaje hasta que la situación se calme. Yo te llamo». Ya no volvió a estar en línea y su teléfono dejó de dar señal. Los agentes no han podido aclarar aún si lo escribió ella o si, por el contrario, ya estaba muerta a esa hora.

En las desapariciones, los investigadores del Grupo de Homicidios hacen un cerco alrededor de la persona para ver por dónde ha podido salir. Qué grieta ha podido utilizar para marcharse, si la fuga es voluntaria. Ahí, en esos momentos, la balanza aún se inclinaba a favor de la versión que daba el marido, al que pidieron autorización para difundir la foto de Débora en una alerta del Centro Nacional de Desaparición. No encontraron objeción alguna en él, pese a que eso suponía que la búsqueda pasaba de la esfera privada a la pública.

La desaparición de Débora resultaba extremadamente enigmática porque no había grietas en el cerco. No había visitas al hospital, ni movimientos bancarios, ni llamadas de teléfono, ni conexiones al WhatsApp... No había contado con amigos ni había cogido un vuelo en el aeropuerto. Lo único que podía indicar que se había marchado voluntariamente era su coche, que fue hallado estacionado junto a una boca de metro de la ciudad.

Los agentes de Homicidios se entrevistaron hasta en tres ocasiones con el marido de Débora. Le preguntaron qué había hecho la mañana del 28 de marzo. El hombre les contó que se levantaron temprano y, como acostumbraban a hacer, él llevó a su hija mayor al instituto, mientras que su mujer acompañó a la pequeña al cole.

De ahí fue a un local del Centro de Málaga donde estaba realizando una instalación, según declaró en la primera entrevista. Luego recogió a las menores y se fue con ellas a comer a casa de tu madre, algo también habitual en la familia. Después volvieron a casa y fue cuando comprobó que su mujer se había marchado. Se había llevado su documentación, las de sus hijas, el maquillaje y unos 700 euros que tenían en casa.

En la segunda entrevista, el marido de Débora mantuvo la misma versión. Su relato era coincidente, salvo en un detalle que los investigadores no pasaron por alto: esta vez contó que había estado trabajando en el sistema de ventilación de un establecimiento de la zona Oeste, a cinco kilómetros de la localización que había dado la primera vez.

El posicionamiento del teléfono

La pieza que les faltaba llegó en un informe sobre el posicionamiento de su teléfono, que da una ubicación aproximada al triangular las señales de las antenas más cercanas al lugar en el que se encuentra el móvil. En este caso, el terminal del marido de Débora no lo situaba ni en el Centro ni en la zona Oeste. Estaba en Teatinos, donde se encuentra el domicilio familiar.

Los agentes conocían la coartada construida por el hombre, que amagó con denunciar a su mujer por abandono de familia -se asesoró con un abogado y hasta acudió a comisaría y a los servicios sociales- y que incluso colocó una pulsera GPS a su hija pequeña porque, según informó al colegio, temía que Débora volviera y se las llevara a Brasil.

Los indicios habían ido desequilibrando la balanza. Si en abril se inclinaban por una desaparición voluntaria, seis meses después se decantaban claramente por lo contrario. Así que el viernes 23 de septiembre lo citaron para la tercera entrevista.

Llegó puntual, a las cinco de la tarde, vestido con la ropa de faena, como las veces anteriores. Se saludaron cordialmente -no en vano, ya habían hablado muchas veces por teléfono- y le explicaron que iban a tomar una declaración recopilatoria de las anteriores y de todas esas llamadas que le habían hecho, dándole al asunto un carácter de mero formalismo para evitar que levantara la guardia y se enrocara.

Los dos agentes ocuparon el despacho de la jefa del grupo para no tener interrupciones. Despejaron su mesa de trabajo. Uno de ellos se sentó frente al ordenador para escribir la declaración, mientras su compañero se situó delante del interrogado. No hay poli bueno y poli malo. Hay un poli bueno y otro mejor todavía.

Alumnos aventajados de la escuela de Pepe Páez, usaron la baza de la empatía. El marido de Débora, relajado, empezó a contarles su relación desde el inicio. Se conocieron en 2003 y meses después, en enero de 2004, se fueron a vivir juntos. En 2005 nació su primera hija y se casaron. Vivieron durante un tiempo de alquiler en Teatinos y luego compraron el piso.

Los policías se percataron de que no hablaba de su mujer desde el rencor. Fueron, a juzgar por sus palabras, un matrimonio feliz durante bastantes años. En 2012 hubo un episodio oscuro: ella lo denunció por malos tratos, aunque luego no ratificó en el juzgado. Él aseguró que no le hizo nada. Ella ya no podrá aclararlo.

Los problemas comenzaron hace algún tiempo, aunque se intensificaron en el último año. Las desavenencias en casa desembocaron en las primeras conversaciones sobre la separación. Débora le anunció su intención de divorciarse y ambos contactaron con sus abogados para iniciar los trámites. La preocupación de él, recalcó varias veces a los agentes, era no perder a sus hijas, por las que tiene pasión (los investigadores pudieron comprobar que era algo recíproco). Y su temor, dijo, era que ella se las llevara a Brasil.

Dos horas de interrogatorio

A las dos horas, el interrogatorio llegó al 28 de marzo. El sospechoso repitió la misma rutina que había relatado en declaraciones anteriores y, como en la segunda de ellas, dijo que había estado trabajando en un local de la zona Oeste que estaba en reformas. Los policías profundizaron en esa brecha. Y él les dio el nombre del local y su ubicación exacta.

Los agentes se percataron de otro contradicción. En un momento de la declaración, manifestó que Débora se había llevado su maleta, pero instantes después rectificó y aclaró que la maleta estaba en casa. A los policías les pareció que podía estar pensando en la posibilidad de que registraran su domicilio y lo pillaran en el embuste.

Los investigadores se habían ido metiendo en su cabeza sin que se diera cuenta. Habían pasado tres horas y media, y el agente que escribía las diligencias apartó la vista del ordenador y, aprovechando el clima de confianza que se había creado, soltó: «Cuéntanoslo... ».

El marido de Débora agachó la cabeza y se quedó unos segundos pensando. A continuación, dijo: «Es muy duro... muy difícil».

Se hizo de nuevo un silencio espeso.

-«La maté».

-«¿Dónde está el cuerpo?

-«Está en mi nave. Si queréis os acompaño y os digo dónde está».

Los agentes pararon la declaración, le leyeron los derechos como detenido y avisaron a su abogado. El hombre acompañó a los policías y a la jefa de Homicidios en un camuflado hasta el polígono. No preguntó lo que le iba a pasar. Sólo se interesó por sus hijas y su familia. El registro en la nave comenzó a las 23.15 horas. Débora estaba enterrada bajo el pavimento, en un agujero que su marido hizo con un martillo hidráulico y que después rellenó con cemento. Fue necesaria la intervención de los bomberos para sacarla.

En el Grupo de Homicidios no hubo celebración ni enhorabuenas, más allá de la satisfacción íntima del deber cumplido. La empatía no es gratis. La conclusión, para los alumnos de Pepe, es que hoy dos niñas se han quedado sin su madre y sin su padre.